Ab 12.4: Günstiges iPhone 6 Plus bei Aldi Süd

Vergrößern iPhone Plus bei Aldi Süd

In der nächsten Woche gibt es bei Aldi Süd das iPhone 6 Plus mit 16 GB für 479 Euro.

Offenbar hat der Discounter Aldi Süd noch eine größere Menge an iPhone 6 Plus aufgetrieben, ab dem 12.4 gibt es nämlich in ausgewählten Filialen das 2014 vorgestellte Apple-Smartphone als Aktionsangebot . Für 479 Euro erhält man ein nagelneues 16-GB-Modell mit 5,5-Zoll-Display, ein Aldi-Talk-Starter-Set mit 10 Euro Guthaben ist enthalten. Zur Wahl stehen die Farben Silber und Space Grau. Es handelt sich um neue Geräte, so gilt die einjährige Apple-Garantie ab Verkaufsdatum. Es gab zwar kürzlich auch bei anderen Einzelhändlern iPhones im Sonderangebot, beispielsweise ein sehr günstiges iPhone 7 bei Rewe und ein iPhone SE bei Netto. Dabei handelte es sich aber nur um wenige hundert Exemplare, beim Angebot von Aldi gibt es wohl weit mehr. In welchen Filialen und welcher Stückzahl das iPhone zu haben sein wird, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Vergrößern Laut aktuellem Prospekt ist das iPhone 6 nur regional erhältlich.

Mit der Vorstellung des iPhone 7 hat Apple den Verkauf des iPhone 6 eingestellt, es ist aber immer noch im Handel erhältlich. Wahrscheinlich handelt es sich beim Angebot von Aldi um alte Restbestände. Es gibt zwar noch immer viele zufriedene Nutzer, allerdings würden wir das alte iPhone 6 16 GB nur noch begrenzt zum Kauf empfehlen. Der Speicherplatz ist doch sehr gering und vor allem durch die schwache Ausstattung mit 1 GB Arbeitsspeicher ist es wohl nur begrenzt für kommende iOS-Versionen gerüstet. Allerdings wird offenbar eine neue 32-GB-Version des iPhone 6 (ohne Plus) für den asiatischen Markt neu produziert, was für Kompatibilität mit kommenden Versionen spricht.