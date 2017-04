App-”Flatrate” Setapp neu und übersichtlicher aufgelegt

Die App-Store-Alternative Setapp kommt in überarbeitetem Interface und bietet jetzt eine Unterteilung in Programm-Kategorien, wodurch die passende Auswahl der Apps deutlich leichter fällt.

Vergrößern Setapp

Mit zahlreichen Mac-Apps aus unterschiedlichen Kategorien lässt sich Setapp auf einer monatlichen Gebührenbasis (Flatrate) nutzen. Der Preis dafür beträgt pro Monat knapp zehn US-Dollar, die ersten vier Wochen können kostenlos zum Testen genutzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt finden sich im Setapp-Ordner 73 Mac-Apps von 65 verschiedenen Anbietern, darunter von Setapp-Entwickler Macpaw selbst bekannte Tools wie Cleanmymac 3 und Gemini 2.

Weitere interessante Programme sind beispielsweise Yummy FTP Pro oder SQL Pro Studio, Capto (Aufzeichnen von Desktop-Inhalten), Disk Drill (Wiederherstellung von gelöschten oder verlorenen Dateien), Get Backup 3, Paste (Clipboard-Manager) und Rapid Weaver 7. Auch Chatapp for WhatsApp ist dabei, damit lässt sich der Messenger direkt auf dem Mac-Desktop bedienen, sofern das Smartphone empfangsbereit in der Nähe liegt. Und anderes mehr – in einer jetzt eigenen Programmoberfläche bietet Setapp insgesamt zehn Kategorien wie Creativity, Developer Tools, Lifestyle oder Writing & Blogging, um schneller zu den gewünschten Apps zu finden. Nach wie vor lassen sich auch alle Apps auf einmal erfassen, eine weitere Kategorie ”On my Mac” zeigt, welche Apps man bereits auf dem eigenen Mac installiert hat. Auch die Übersicht zur Funktion der einzelnen App ist nun deutlich erleichtert – ohne weitere Aktion sieht man beim Klick darauf Screenshots und die englischsprachigen Beschreibungen sowie den Button zum Installieren.

Macpaw gibt nun auch erstmals einen Gesamtwert der angebotenen Apps an – dieser soll bei insgesamt knapp 2400 US-Dollar liegen, wobei manche Mac-Programme regulär auch kostenlos sind. Doch es kommen immer weitere hinzu. Die passende Website und die Möglichkeit zum Registrieren, um sich Setapp herunterzuladen, findet sich hier https://setapp.com/apps .