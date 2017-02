Apple drängelt iOS-10.3-Tester zur 2-Faktor-Authentifizierung

Vergrößern Zwei-Faktor-Authentifizierung auf iOS-Geräten © Apple

Seit wenigen Tagen erscheint auf den Test-Geräten mit iOS 10.3 drauf eine Push-Nachricht mit dem Hinweis auf 2-Faktor-Authentifizierung.

Zwei-Faktor-Authentifizierung ist an sich eine feine Sache: Keiner kann an den Zugang zu den eigenen Daten der Apple ID gelangen, wenn dieser auch ein vertrauenswürdiges Gerät in den Händen hält. Selbst das bekannte Passwort bringt nichts. So sind solche Daten-Klaus wie zuletzt 2014 von Jennifer Lawrence und anderen Promis nicht mehr möglich.

Nun will Apple offenbar diesen Schutz bei so vielen Nutzern wie möglich aktiviert sehen. Deswegen erscheinen seit ein paar Tagen auf den Test-Geräten mit iOS 10.3 drauf neue Benachrichtigungen mit dem Hinweis , der Nutzer möge bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten, weil sie einen zusätzlichen Schutz für die Apple ID und die iCloud-Daten böte. Zusätzlich dazu erscheint in der Einstellungen-App ein Warn-Hinweis, falls die neue Art der Authentifizierung nicht eingeschaltet ist. Was die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist und wie sie sich von der älteren Methode der Zwei-Schritte-Authentifizierung unterscheidet, haben wir in unserem Ratgeber ausführlich erklärt .

Unsere Meinung: Man kann gut gemeinte pädagogische Maßnahmen sehr leicht übertreiben. Apple hat seit iOS 10 eine deutlich aggressivere Benachrichtigungs-Politik für die aktuellen iOS-Updates gewählt, die Push-Nachricht erscheint fast jeden Tag, bis der Nutzer nachgibt und das Update installiert, damit das eigene Gerät wie Tamagochi endlich mal Ruhe gibt. Sicherlich, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein guter und dazu komfortabler Schutz für eigene Daten, doch werden solche Drängeleien seitens Apple zu viel, nehmen die Nutzer diese irgendwann mal nicht wahr, so wie das mit der Online-Werbung passiert ist. Heißt, in einem Ernst-Fall drückt der Nutzer die Benachrichtigung weg, weil er denkt, das sei wieder ein Zusatz-Wunsch vom System.