Apple erhöht Preise für iPhone-Reparatur

Vergrößern Keine Garantie mehr? Dann wirds richtig teuer. © Apple

Anstehende Reparatur-Leistungen am iPhone werden ab jetzt deutlich teurer. Je nach iPhone-Modell verlangt Apple nun bis zu 30 Euro mehr als noch vor ein paar Tagen. So viel müssen Sie im Ernstfall zahlen.

Am Dienstag führte Apple auf seiner Webseite nicht nur eine neue Version des iPhone 7 ein, sondern auch die Reparatur-Kosten wurden entsprechend „angepasst“. Die Höhe der Kosten richtet sich nach Art des iPhone-Modells und der Reparatur, allerdings kommt kein iPhone-Besitzer bei Apple wirklich günstig davon.



Auf der Apple-Webseite kann eine Preisliste für mögliche Reparaturleistungen eingesehen werden. Allerdings fehlt hier der Vergleich zu den noch vor Kurzem geltenden Reparaturkosten. Wer Display-Schäden an einem iPhone 7 Plus reparieren lassen möchte und sich außerhalb der Garantie befindet, soll nun rund 180 Euro dafür zahlen müssen. Für sonstige Schäden verlangt der Hersteller nicht mehr 370 Euro, sondern ganze 411,10 Euro. iPhone 7-Besitzer müssen im Ernstfall mit Kosten von bis zu 371,10 Euro rechnen.



Und auch bei den Vorgänger-Modellen wird es richtig teuer. Display-Reparaturen für das iPhone 6S, 6, SE, 5S und 5C liegen bei 161,10, sofern man keinen Garantieanspruch geltend machen kann. Das iPhone 6 und 6S Plus sind sogar nochmals 20 Euro teuer und liegen bei 181,10 Euro. Für sonstige Schäden können Kosten zwischen 311,10 Euro und 391,10 Euro anfallen.





Auch der reparaturbedingte Austausch des Akkus wird sich in der Brieftasche deutlich bemerkbarer machen. Batterieserviceleistungen können unter Umständen durch die Garantie oder Apple Care abgedeckt sein. Wenn dies aber nicht der Fall ist, berechnet Apple 101,10 Euro, zuvor waren es noch rund 80 Euro.



Falls das iPhone verschickt werden muss, kommt zudem noch eine Versandgebühr in Höhe von 12,10 Euro oben drauf.