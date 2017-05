Apple exklusiv: Schwebende Kameradrohne mit HD-Video

Die Hover Camera Passport Drohne mit iOS-Anwendung dreht auch 360 Grad-Panoramavideos und Selfies, reißt aber vorher ein Loch in den Geldbeutel …

Vergrößern Hover Cam © Apple

Videoaufnahmen mit Auflösungen von bis zu 4K und Fotos mit 13 MP verspricht die Hover Camera Passport Drohne, die über eine entsprechende iOS-App Bilder und Filme in Echtzeit liefert, die sich jederzeit mit anderen teilen lassen. Der Quadrocopter (mit vier Rotoren) steckt in einem Schutzgehäuse aus Carbonfaser und soll sich für den Transport auf die Größe eines kleinen Notizbuchs falten lassen. Der interne, nicht erweiterbare und nicht entnehmbare Speicher bietet 32 GB. Die Brennweite beträgt 28 Millimeter. Um 4K-Videos von der Drohne auf den Mac zu laden, benötigt man ein nicht mitgeliefertes Micro-B auf USB 3.0-Kabel. Die Auflösung der Aufnahmen beträgt 4.208 x 2.120 Pixel. Das Gewicht gibt Apple mit 242 Gramm an. Als weitere Besonderheiten zählt Apple auf: Die iOS-App bietet vielfältige Aufnahmemodi, darunter Orbit, 360 Spin und Body-Tracking. Hierbei soll die Kameradrohne den Nutzer vollständig im Bild behalten, auch wenn sich dieser beim Joggen oder Gehen filmen lässt. Die maximale Geschwindigkeit laut Hersteller beträgt 8 Meter pro Sekunde, die äußerste Kontrollentfernung wird mit bis zu 20 Meter empfohlen.

Die Hover Camera Passport Drohne bewirbt Apple als ”dein eigener, selbstfliegender, persönlicher Fotograf”. Zwar ist die passende iOS-App kostenlos ab iOS 8.0 für iPhone oder iPad erhältlich. Für die Hover Kamera selbst legt man bei Apple freilich 600 Euro auf den Tisch. Dafür ist der Versand kostenfrei, auch die Verfügbarkeit in Retail Store vor Ort lässt sich prüfen. Wie die Kollegen von Mac & i berichten , hat sich Apple vorerst die Exklusivrechte für die Cover Camera erworben. Außerdem weisen sie auf eine App für Android hin, die über die Webseite des Herstellers erhältlich ist. Dort gibt es auch weitere Informationen und technische Details.