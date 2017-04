Apple: Final Cut Pro X hat zwei Millionen Nutzer

Lange Zeit hat Apple darauf gewartet: Der Große Bruder von iMovie hat endlich einen Meilenstein in Sachen Nutzerzahlen erreicht.

Vergrößern Final Cut Pro hat viel Kritik einstecken müssen. © Apple

Auf einer Konferenz der National Association of Broadcaster (NAB) nutzte Apple die Gelegenheit und verkündete die Erreichung eines neuen Meilensteins. Das hauseigene Programm für „revolutionäre Videobearbeitung“ namens Final Cut Pro X habe erstmals die Grenze von zwei Millionen Nutzern überschritten.



Demnach hat Apple sich dieses Ziel bereits vor einigen Jahren gesetzt, wobei das Erreichen der Marke viel länger gedauert habe, als der erste Meilenstein von einer Millionen Nutzern.



Mit der Veröffentlichung von Version 10 hat Apple Final Cut Pro komplett überarbeitet. Manche behaupten sogar, dass Apple versucht habe, die Arbeitsprozesse von Profis auf den Kopf zu stellen, welche allerdings mehr Ahnung über Videoproduktionen hätten als irgendwer von den Personen, die das Programm tatsächlich entwickelt haben. So sagt Hollywood-Cutter, Walter Murch, zum Beispiel: „Damit kann ich nicht arbeiten.“



Tatsächlich existierte für einige Zeit eine Petition, wonach Apple die FCP-Software wieder zurückstufen oder das Programm gänzlich einstampfen solle. Mit der neuen Benutzeroberfläche und manchen entfernten Features machte sich Apple nicht nur Freunde. In der Latenight-Show von Conan O’Brien wurde das Programm ziemlich auseinander genommen:





Final Cut Pro Creator, Randy Ubillos, nahm die Kritik an und schlug Apple vor, den Nutzern eine alte, aber kostenlose Version neben Final Cut Pro X anzubieten, um sich somit am Ende vielleicht doch noch mit der neuen Version anzufreunden. Apple verneinte jedoch.



Dank der großen Auswahl von Drittanbieter-Plug-Ins und der einfachen Bedienung hat sich FCP X aber mittlerweile neben Adobe Premiere als eines der marktführenden Programme in Sachen professioneller Video-Bearbeitung entwickelt.



Final Cut Pro X kostet im App Store 299,99 Euro.