Apple investiert Millionen in Studiengang in Neapel

Apple's Developer Academy in Neapel startet das Bewerbungsverfahren für neue Studenten. Bis zu 400 Teilnehmer können ab Oktober dabei sein.

Apple's Developer Academy in Neapel sucht Studenten

Soeben wurde das Bewerbungsverfahren für junge Unternehmer und zukünftige Entwickler eröffnet, die an der ersten Developer Academy in Europa an der Universität Federico II in Neapel studieren möchten. Demnach wird die Academy in Zusammenarbeit mit Apple realisiert. Informationen über das Bewerbungsverfahren für das zweite Studienjahr finden sich hier . Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2017. Die genauen Anforderungen und das Bewerbungsprozedere werden auf der Webseite der Uni beschrieben . Der Eingangstest ist auch in München möglich.



Doppelt so viele Jung-Entwickler können teilnehmen

Im Vergleich zum ersten Jahr soll sich die Zahl der Studenten, die Zugang zum Studium der Entwicklung von iOS-Apps für das weltweit innovativste App-Ökosystem erhalten, von 200 auf bis zu 400 verdoppeln. Das Studienjahr mit dem Programm beginnt im Oktober 2017 und konzentriert sich auf Software-Entwicklung, Start-up-Gründung und das iOS-App-Design mit Schwerpunkt auf Kreativität und Zusammenarbeit. Außerdem will es den Studenten die benötigten Fähigkeiten vermitteln, um in diesen Bereichen erfolgreich zu sein. Die Akademie möchte Studierende mit einem breiten Spektrum an Vorbildung und Interessen für die Ausbildung gewinnen. Das Studium will nicht nur diejenigen mit Programmier- oder Informatik-Erfahrung unterstützen, sondern auch junge Menschen, die an Bereichen wie Design und Business interessiert sind.

Auch Studierende aus Deutschland willkommen

Das Programm steht Studenten aus Italien und der ganzen Welt offen, wobei im ersten Jahr bereits Studierende aus Deutschland, den Niederlanden, Mexiko und der Türkei mit dabei waren. Apple investiert nach eigener Auskunft mehrere Millionen Euro in das Programm, so dass die Kurse für alle Studenten kostenlos sind. Der Lehrplan wird von technischen Experten des Unternehmens und Ingenieuren gestaltet und die Kursleiter bringen Fachwissen aus ihrem breiten Spektrum an Erfahrungen ein, einschließlich Design, Business und Marketing sowie Programmierung.

iPhone und Mac von Apple

Apple stellt auch die Hardware und Software für die Akademie zur Verfügung, darunter für jeden Schüler ein iPhone und einen Mac. Die Einrichtung wurde speziell mit Schwerpunkt auf offene, gemeinschaftliche Arbeitsräume gemeinsam von Apple und der Universität Federico II konzipiert.