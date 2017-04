Apple Maps: ÖPNV-Erweiterungen für Hamburg und Bremen

Berlin findet sich mit Bus und Bahn bereits seit Sommer 2015 in Apple Maps – jetzt könnten insbesondere Hamburg und Bremen bald folgen.

Vergrößern Apple Maps für Bremen und Hamburg © Apple

Dies geht aus einem Macrumors-Foreneintrag von Bernd Keuning hervor, der die Entwicklung von Apples Karten genauestens verfolgt und schon öfter richtige Vorhersagen getroffen hat, wie die Kollegen vom iPhone-Ticker im Anschluss an eine News von Macrumors berichten. Mit genauen Verkehrsanbindungen zwischen Bus, Bahn und Tram findet sich bisher aus deutscher Sicht nur Berlin. Dieses wurde mit iOS 9 und der dort eingeführten ÖPNV-Funktion mit detaillierten Verkehrsanbindungen für Bus und Bahn präsentiert, doch seitdem herrschte Stillstand im weiteren Karten-Ausbau für deutsche Großstädte. Nun könnten bald wenigstens Hamburg und Bremen sowie Bereiche aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein folgen. Laut Keuning tauchen nach und nach Hinweise auf Bus- und Bahnhaltestellen in den entsprechenden Kartenansichten auf. Freilich bezieht er sich nicht nur auf Hinweise für Deutschland, sondern auch international, darunter Städte etwa in Australien, Holland, Frankreich und weitere auch in den USA.