Apple Support Community jetzt auch in Deutschland verfügbar

Vergrößern Das Support-Forum von Apple gibt es nun auch in Deutschland © Apple

Diskussionen, Hilfe und Ratschläge zu bestimmten Themen finden und sich mit der Apple Community auf dem gesamten Globus vernetzen – das hat sich Apple mit der hauseigenen Support Community als Ziel gesetzt.

Ein Forum von Apple, in dem sich Nutzer bei Fragen und Problemen gegenseitig helfen können: Im sogenannten Apple Support Community kann man sich ganz leicht mit einem eigenen Benutzernamen anmelden und anschließend verschiedene Bereiche auswählen und dort die entsprechende Community antreffen. Zur Auswahl stehen die Themengebiete:



- iPhone

- iPad

- Notebooks

- Mac OS & System Software

- Apple Watch

- iTunes



Bisher gab es das Forum für die Apple-Nutzer nur in den USA, nun können sich aber auch die deutschen Apple-Fans innerhalb der Apple Support Community tatkräftig gegenseitig unterstützen und bei Problemen weiterhelfen.



Die einzelnen Beiträge können von den registrierten Lesern mit bis zu fünf Sternen bewertet werden, darüber hinaus werden Foren-Einträge mit ähnlicher Thematik vorgeschlagen. Wer die Tipps eines bestimmten Autors besonders hilfreich findet, kann auch dessen Beiträge weiter verfolgen.



Jedes Profil – auch Bio genannt - kann öffentlich eingesehen werden. Zu sehen sind der Status Level mit der dazugehörigen Punkteanzahl sowie die Spezialgebiete des Mitglieds. Um die Aktivitäten eines Mitglieds einsehen zu können, muss man jedoch in der Community registriert und angemeldet sein.



Besonders fleißige Nutzer können zudem Trophäen gewinnen – das Schreiben und die gegenseitige Unterstützung lohnen sich also allemal und können bei Fragen bestimmt auch den Besuch im Apple Store überflüssig machen.