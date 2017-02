Apple-Werbung soll regional und spezifischer werden

Vergrößern Gefilmt mit iPhone 7 Plus

Dazu strukturiert die Werbeagentur TBWA\Media Arts Lab, mit der Apple zusammenarbeitet, die Art und Mittel der Werbekampagnen neu.

”Denke global, handle lokal”, heißt ein alter Öko-Sponti-Spruch, den Apple nun dem Sinn nach gewissermaßen für die eigenen Werbekampagnen adaptiert: Verkaufe weltweit, werbe vor Ort. Dabei will man wieder eng mit der Agentur TBWA\Media Arts Lab zusammenarbeiten, obwohl man inzwischen auch über eine eigene Werbeabteilung im Haus verfügt.

Wie 9To5Mac im Anschluss an Adweek berichtet, will Apple die Werbebemühungen für die eigenen Produkte konzentriert digitalisieren und regionalisieren, was auf Kosten der eher groß und weltweit angelegten Werbekampagnen geht und tatsächlich schon zu reduzierten Belegschaften im Hauptquartier von Media Arts Lab in Los Angeles, aber auch an anderen Standorten weltweit geführt haben soll. Ob durch Entlassungen oder andere Maßnahmen, ist nicht bekannt.

Media Arts Lab hat seine Agenturen beispielsweise in London und Tokio angewiesen, stärker auf das für die Städte und Regionen typische Lokalkolorit zu achten und die Werbung dementsprechend auszurichten. Als ein Beispiel von Apples neuer Marktstrategie ”vor Ort” wird ein Werbespot mit dem Titel “Meu Bloco na Rua” für das iPhone 7 Plus in Brasilien genannt. Sämtliche Bilder sind mit den beworbenen iPhone-Gerätetyp aufgenommen – und das mit einem brasilianischen Song unterlegte Video wurde direkt auf dem brasilianischen Apple-Youtube-Channel veröffentlicht statt über den eigenen Hauptkanal, wie sonst häufig üblich. Zudem zeigt der Werbeclip ausschließlich brasilianische Motive und Menschen vor dem passenden Hintergrund.