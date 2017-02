Apples neue Rekordbilanz: 78,4 Milliarden US-Dollar Umsatz

Das iPhone 7 verkauft sich bestens Apple hat nach einem Jahr wieder an Umsatz und Gewinn pro Aktie zugelegt.

Apple hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2016/17, das am 31. Dezember endete, eine neuen Rekordmarke bei Umsatz und Gewinn gesetzt. Der Umsatz war mit 78,4 Milliarden US-Dollar um etwas mehr als drei Prozent höher als vor einem Jahr, der Gewinn stieg von 3,28 US-Dollar auf 3,36 US-Dollar pro verwässerter Aktie - in absoluten Zahlen ist der Gewinn jedoch leicht gesunken, von 18,4 Milliarden auf 17,9 Milliarden US-Dollar.

Hauptumsatzbringer war natürlich wieder das iPhone, von dem Apple im Berichtszeitraum mit 78,3 Millionen Stück so viel verkaufte wie noch nie zuvor innerhalb eines Quartals - vor einem Jahr waren es 74,8 Millionen gewesen. iPhone 7 und iPhone 7 Plus scheinen also gut bei der Kundschaft anzukommen. Der mit iPhones erzielte Umsatz stieg von 51,6 Milliarden US-Dollar auf 54,4 Milliarden US-Dollar.

Erneut schwächer abgeschnitten als im Vorjahr hat beinahe erwartungsgemäß das iPad. 13,1 Millionen Verkäufe (gegenüber 16,1 Millionen) brachten 5,5 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 7,1 Milliarden USD) in die Kassen Cupertinos. Das letzte neue iPad-Modell hatte es jedoch im Frühjahr 2016 gegeben, im Jahr davor hatte Apple das iPad Pro im Herbst in den Handel gebracht. Leicht zugelegt hat jedoch der Mac, von 5,31 auf 5,37 Millionen Stück, der Umsatz stieg von 6,7 auf 7,2 Milliarden US-Dollar, im Durchschnitt erlöste Apple also etwas mehr pro Mac, 1340 US-Dollar gegenüber 1261 US-Dollar. Grund dafür dürfte das im Oktober herausgebrachte Macbook Pro sein - gleichzeitig nahm Apple das bisher günstigste Modell, das Macbook Air mit 11-Zoll-Bildschirm, aus dem Angebot.

Der Services-Bereich, in dem Apple Umsätze aus Angeboten wie iCloud, iTunes und dem App Store konsolidiert, hat erneut zugelegt, um stolze 13 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar. Der Bereich "Sonstiges", in dem Zubehör, Beats-Kopfhörer, iPods und die Apple Watch zusammenkommen, verlor indes gegenüber Vorjahr 8 Prozent und trug 4,02 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei. Im September hatte Apple eine zweite Generation der Apple Watch herausgebracht, die diesen Bilanzposten zumindest nicht herausgerissen hat. Genaue Verkaufszahlen für die intelligente Armbanduhr lassen sich aus der Bilanz aber nicht erschließen. Apple behauptet jedoch, auch die Apple Watch habe im ersten Quartal einen neuen Verkaufsrekord gesetzt. Dann sähe es für den iPod noch finsterer als in den Jahren zuvor aus und auch die Beats-Kopfhörer und -Lautsprecher wären dann eher nur mäßig erfolgreich.



64 Prozent seiner Umsätze hat Apple außerhalb der USA generiert in "Greater China" (Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan) ging der Umsatz jedoch um 12 Prozent zurück. Das iPhone ist in der Region unter starken Druck lokaler Hersteller geraten.



Apple hatte eine derartige Bilanz schon im Oktober angekündigt, als sich gute Verkäufe des iPhone 7 (Plus) abzeichneten. Die eigene Prognose lautet auf einen Umsatz von 76 bis 78 Milliarden US-Dollar, Wall Street hatte mit 77,8 Milliarden US-Dollar gerechnet - die tatsächlichen Zahlen lagen also noch ein Stück höher. Für das bereits laufende zweite Quartal sieht Apple einen Umsatz zwischen 51,5 und 53,5 Milliarden US-Dollar vor.

Im laufenden Quartal hat Apple rund 15 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an Investoren ausgeschüttet, seit beginn des Programms insgesamt mehr als 200 Milliarden US-Dollar. im laufenden Quartal will Apple eine weitere Dividende von 57 Cent pro Aktie auszahlen, sie wird am 17. Februar fällig.