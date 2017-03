Chuck Norris: Eigenes Mobilegame zum 77. Geburtstag

Nonstop Chuck Norris ist ein kostenloses Action-Spiel für Smartphones und Tablets (iOS und Android), das Ende April erscheinen soll.

In diesem atemlosen Abenteuer reist der Spieler mit Chuck Norris durch multiple Universen und kämpft gegen eine unendliche Horde von Schlägern und Gangstern, während er Fakten und Sprüche über Chucks Legende sammelt, beschreibt Flaregames, Entwickler und Publisher von mobilen Spielen mit Hauptsitz in Karlsruhe, sein Spiel ”Nonstop Chuck Norris”. Der Spieler könne darin die schier unaufhaltsame Naturgewalt von Chuck einsetzen und den legendären Helden unterstützen, indem er ihn mit abgefahrenen Waffen (Klappstühle, Kettensägen, sogar Selfie-Sticks) ausrüstet oder seine Markenzeichen-Aktionen wie den Roundhouse-Kick auslöst.

“Das Spiel macht verdammt viel Spaß, und ich bin sicher, dass es meinen Fans gefallen wird”, zitiert der Publisher den sicherlich authentischen Kommentar dazu von Chuck Norris, der heute seinen 77. Geburtstag feiert. “Es ist aber natürlich ein harter Job, mein Sidekick zu sein – ich hoffe, die Spieler kriegen das hin!”

Das Team hinter diesem Action-geladenen neuen Abenteuer ist flaregames, ein Mobilegames-Publisher aus Karlsruhe. "Für uns als Macher von Spielen ist ein Mobilegame über Chuck Norris natürlich ein wahr gewordener Traum", sagt Klaas Kersting, CEO und Gründer von Flaregames. "Wir wollen, dass jeder sofort loslegen kann, daher ist keine Internetverbindung nötig. Chuck Norris kämpft auch dann weiter, wenn die Spieler ihre Geräte abschalten – unsere Hommage an die immense Energie, die Chuck Norris in seiner ganzen Karriere gezeigt hat und mit der niemand mithalten kann!"

Jede Menge aktueller Infos zum Ende April erscheinenden Game gibt es auch auf diesem Facebook-Profil . Genaue Systemvoraussetzungen sind aber auch dort noch nicht zu erfahren.

Ein so kurzes wie launisches Video über das Spiel und mit Chuck Norris findet sich auch auf Youtube. Ansonsten kann man sich in der Zwischenzeit an mehr oder weniger gelungenen Witzen über Chuck Norris erfreuen, die wir hier zusammengestellt haben . Dabei bekommt auch Apple sein Fett ab: ”Das Apple-Logo war ursprünglich ein ganzer Apfel – bis Chuck Norris in der Firmenzentrale zu Besuch kam…”