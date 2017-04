Citi: Apple würde von Trumps Steuerplänen profitieren

Apple mag die Politik des Präsidenten schon mehrfach kritisiert haben. In Sachen Steuer wäre Cupertino aber dabei, meinen Analysten.

Vergrößern Apple auf der Börse

Was wäre, wenn US-Präsident Trump tatsächlich seine Pläne einer Unternehmenssteuerreform umsetzen könnte und Apple daraufhin sein im Ausland gelagertes Geld repatriieren würde? Das haben laut Business Insider die Analysten der Citi Group errechnet und sind dem Schluss gekommen, dass Apple rund 230 Milliarden US-Dollar in die USA zurückführen und dort versteuern würde. Nach den Plänen des POTUS soll die Unternehmenssteuer von 35 Prozent auf 15 Prozent sinken, auf in die USA zurück geholtes Kapital würde eine Steuer von zehn Prozent anfallen.



Apple würde dafür also "nur" 23 Milliarden US-Dollar an das Finanzministerium überweisen – die Rückführung des Kapitals, etwa zur Ausschüttung von Dividenden oder Aktienrückkäufe, käme nun günstiger als die Aufnahme von Krediten und Anleihen zu diesem Zweck. Im weiteren Verlauf würden Apples Gewinne pro Aktie um insgesamt 16 Prozent ansteigen, da der US-Fiskus weniger Steuern auf Unternehmensgewinne erhebe. Zehn Prozentpunkte der höheren EPS (Earnings per Share) wären darauf zurückzuführen, dass weniger Anteile des Unternehmens frei wären, sechs Prozentpunkte mache die Steuersenkung aus. Die Analysten erwarten entsprechende Ankündigungen zu Apples nächster Bilanzpressekonferenz am 2. Mai .

Umstrittene Theorie, fehlende Durchsetzungskraft

Gemäß einer seit den Achtzigern in den USA populären ökonomischen Theorie ( Laffer-Kurve ) steigert der Staat seine Einnahmen auf Dauer, wenn der die Steuern für Unternehmen senkt. Die Einnahmen des Staates seien bei Steuersätzen von null und 100 Prozent jeweils gleich null – klingt plausibel, dass niemand mehr gegen Geld arbeiten würde, müsste er alles abgeben. Zwischen null und hundert gebe es also einen Punkt, bei dem die Einnahmen nicht mehr mit steigenden Steuersätzen anstiegen.



Die Theorie besagt zudem, dass weniger besteuerte Unternehmen mehr investieren und stärker wachsen würden – und damit letztendlich zwar geringere Anteile, aber absolut mehr Dollars an Steuern bezahlen. Theorien von Wirtschaftswissenschaftlern haben aber meist den Haken, dass sie das Verhalten von Menschen und Organisationen nicht konkret vorhersagen können, es handelt sich schließlich um chaotische Systeme. Die Laffer-Theorie ist unter Ökonomen zudem stark umstritten.



Es ist also völlig dahingestellt, ob Apple tatsächlich sein Geld in den USA versteuert, tatsächlich mehr investiert und tatsächlich viel von dem gesparten Geld in Dividenden und Aktienrückkäufe investiert, wovon wiederum andere investieren könnten. Zudem dürfte Trump gegen die Widerstände mehr oder minder großer Teile beider Häuser des Kongresses auch dieses Vorhaben nur sehr schwer umsetzen können. Die Rechnung der Citi-Analysten ist also vor allem hoch spekulativ.