Clips – Neue Video-App von Apple für Facebook und Co.

Vergrößern Clips fürs iPad und iPhone. © Apple

Eine Mischung aus iMovie und Diashow-Funktion hat Apple heute zusammen mit dem neuen iPad und iPhone 7 in Rot vorgestellt.

Was Apple mit iBooks Author für elektronische Bücher vorgemacht hat, wiederholt der Entwickler für kurze spaßige Videos mit der neuen App " Clips ". Denn genauso wie iBooks Authors eine Mischung aus Pages und Keynote war, bringt die neue App die beiden Funktionen von iMovie und Diashow zusammen. Clips lässt die Nutzer Videos und Fotos aufnehmen und sofort bearbeiten. Dabei sind schon bekannte Funktionen wie Zusammenschneiden oder Einfügen von bereits aufgenommenen Bildern möglich. Doch damit es wirklich spannend wird: Die Videos bieten zur Auswahl mehrere Filter an, dies ist bei den bereits bekannten Apps wie Prisma oder Style erst seit kurzem möglich.

Dass dabei Stickers, Emojis und Überschriften möglich sind, gehört fast schon selbstverständlich dazu. Eine richtig interessante Funktion sind aber die sogenannten "Live Titles". Das sind die Untertitel, die die App automatisch aus der aufgenommenen Nutzerstimme generiert. Wer schon einmal in iMovie ein Video-Clip in eine fremde Sprache zu übersetzen versuchte, weiß, wie mühselig es ist, die Texte auf genau die Sekunde zu bringen, sobald die Person im Bild zu sprechen beginnt. Hier kommen wohl die ersten Ergebnisse zu Tage, was Apple im Bereich "Augmented Reality" betreibt.

Clips ist ab April über den App Store verfügbar . Als Mindestanforderung ist iOS 10.3 benötigt. Die App läuft auf allen 64-Bit-Geräten, also ab iPhone 5S, iPad Mini 2 und iPad Air ebenfalls wie iPod Touch der sechsten Generation.