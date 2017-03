DeskApp for YouTube: Die Alternative zum Safari-Browser mit Dark Mode

> Videos in Dark Mode

Vergrößern Der Dark Mode wandelt alle hellen Flächen in dunkle um. © YouTube / Macwelt

YouTube-Videos werden in der Regel über den Browser angesehen. Wieso sollte man sich also eine extra App dafür herunterladen? Ein Feature macht die DeskApp für YouTube-Nutzer besonders interessant.

Auf YouTube schaut man mehr als nur Videos: Man liest Kommentare der Community oder sucht nebenbei nach anderen Videos, die einen interessieren könnten. Zwar liegt der Fokus auf dem Anschauen der Videos, doch oftmals betrachten wir diese - aus genannten Gründen - gar nicht im Vollbildmodus, sondern in der Standardansicht oder im Kinomodus.



In solchen Fällen würde ein Dark Mode Wunder wirken. Apps, wie beispielsweise Twitter, haben diesen bereits seit längerem eingeführt. Der User kann selber einstellen, ob das Design der App im klassischen Weiß angezeigt wird oder ob alle hellen Bereiche des Layouts dunkel sein sollen. Letzteres bietet sich vor allem dann an, wenn man zu später Stunde noch das ein oder andere Videos sehen und gleichzeitig in den Kommentaren lesen möchte. Das dunkle Design ist zudem deutlicher angenehmer für die Augen. Lange Zeit wurde sogar spekuliert, ob Apple mit einem der letzten macOS-Updates auch den Dark Mode für den Safari-Browser einführt, doch diesen gibt es bis heute nicht.

Die kostenlose App DeskApp forYouTube bringt aber genau das mit: den Dark Mode. Zugegeben, davon abgesehen unterscheidet sich die App nicht sonderlich vom Safari-Browser, doch wer genau diese Funktion nutzen möchte, kann mit der App nichts falsch machen. In den Einstellungen kann man zwischen dem Standard- und Dark-Theme auswählen, bei Bedarf kann sogar die Deckkraft angepasst werden.

Nachdem sich der Nutzer mit seinem Account angemeldet hat, hat er über die linke Menüleiste Zugriff auf seine abonnierten YouTube-Kanäle, Trends, Verlauf oder Videos, die man mag oder später ansehen möchte (optisch identisch zum Safari-Browser). Safari-Nutzer müssen sich somit überhaupt nicht umgewöhnen und können wie gewohnt die YouTube-Videos genießen – jetzt eben im dunklen Design.