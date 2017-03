Ex-Apple-Mitarbeiter verrät geheime Interna aus dem Store

Vergrößern Ein ehemaliger Apple Store Mitarbeiter beantwortet viele Fragen zum Job. © Apple

Ein ehemaliger Apple Store Mitarbeiter plaudert auf Reddit aus dem Nähkästchen und gewährt somit einen Einblick in den Alltag in einem Apple Store.

Rund zwei Jahre arbeitete der Reddit-Nutzer namens „AppleThrowaway030917“ für Apple im Verkauf und an der Genius Bar. Zum Vergleich: Zu dieser Zeit kam die erste Generation der Apple Watch auf den Markt. Und da er schon lange kein AMA (Ask Me Anything) auf der Plattform gesehen hat, stellte er kurzerhand selbst eins auf die Beine . Der Ex-Apple Store Mitarbeiter betonte jedoch, dass er den Job aus persönlichen Gründen verlassen habe und er sich nach wie vor in einem guten Verhältnis mit Apple befinde.

Die ersten Fragen ließen auch nicht lange auf sich warten. So wollte beispielsweise ein Nutzer wissen, welche Erfahrungen der ehemalige Apple Store-Mitarbeiter mit unhöflichen Kunden gemacht hat. Dieser antwortete daraufhin:

„Da gibt es eine Geschichte, an die ich mich sofort erinnere: Ein Kunde pöbelte lauthals einen behinderten Kollegen an. Als dieser den Kunden verließ, um für ihn etwas zu besorgen, beschwerte sich der Kunde und sagte laut: „Ignoriert der mich oder ist der einfach nur behindert?“. Als ich das mitbekam und den Kunden daraufhin aufklärte, war der Kunde überhaupt nicht glücklich, von einem „Behinderten“ bedient zu werden. Aus diesem Grund haben ihm unsere weiteren Dienste verweigert und ihm prompt den Ausgang gezeigt.“

Apple Store Mitarbeiter müssen während ihrer Arbeitszeiten auf eine Menge Fragen eingehen. Zu den am meisten gestellten Fragen gehören demnach:

„Wann kommt das neue iPhone raus?“ (das wird immer dann gefragt, wenn gerade das neueste Modell erschienen ist)

„Bekomme ich einen Rabatt?“

„Was ist euer bestes Angebot?“

„Mein iPhone funktioniert nicht mehr, tauscht ihr das jetzt einfach gegen ein neues aus?“

„Mein iPhone ist kaputt, brauche ich jetzt einen Termin?“

Eine ebenfalls sehr beliebte Frage lautete, ob es die Mitarbeiter im Apple Store störe, wenn sich auf einem iPhone ein Jailbreak befinde und wenn ja, wie sich diese dann verhalten müssen. Zwar gab „AppleThrowaway030917“ zu, nicht allzu oft an der Bar gearbeitet zu haben und könne daher in diesem Fall keine genauen Auskünfte über das „offizielle Protokoll“ geben. Persönlich stört es die Mitarbeiter wohl auf keinen Fall, allerdings wäre dies auf jeden Fall ein Grund, Services oder eine Reparatur zu verweigern, was aber von der Situation abhängig ist. „Ich glaube nicht, dass viele Techniker einen Jailbreak auf dem iPhone sofort erkennen würden und sofort die Hilfe verweigern. Wenn es aber um Support oder eine Reparatur geht, dann würdest du wahrscheinlich dazu aufgefordert werden, falls möglich den Jailbreak zu entfernen.“

Nachdem im Herbst letzten Jahres ein wütender Kunde im Apple Store einen Schaden von mehr als 50.000 Euro angerichtet hat , scheint auch die folgende Frage nicht gerade verwunderlich: „Was müsst ihr Leute machen, wenn Kunden in den Apple Store kommen und die Demo-Geräte beschädigen, sei es absichtlich oder aus Versehen?“

Und tatsächlich scheint es so, als ob im Trubel und Chaos, welches für gewöhnlich im Apple Store vorherrscht, das ein oder andere untergehen kann. „Grundsätzlich sind wir eigentlich viel zu beschäftigt, als dass wir das wirklich mitbekommen. Wenn ein Manager oder das Sicherheitspersonal etwas mitbekommen, werden sie das mit dem Verantwortlichen klären. Allerdings sind die meisten einfach viel zu beschäftigt, um etwas mitzubekommen. Sobald wir aber mitbekommen, dass ein Gerät defekt sein sollte, wird dieses so schnell wie möglich ausgetauscht. Die haben, wir ihr euch vielleicht vorstellen könnte, ziemlich strenge Regeln, was die Präsentation on den Stores angeht. Übrigens: Wir mussten ständig Demo-iPhones wegen beschädigten und verbogenen Lightning Ports austauschen.“

Auch wenn manche glauben, dass es eine Voraussetzung für eine Anstellung bei Apple sei, das neueste iPhone-Modell zu besitzen, so klärt der Ex-Mitarbeiter auf:

„Das ist ganz und gar nicht eine Voraussetzung, viele Leute haben diese eben. Obwohl viele Mitarbeiter mit Android-Smartphones am Ende doch zu einem iPhone gewechselt haben, weil es ihnen wahrscheinlich einfach peinlich war und auf Grund unserer Mitarbeiter-Rabatte kamen sie sehr viel günstiger an ein iPhone.“

Unter anderem klärte „AppleThrowaway030917“ ein weiteres kursierendes Gerücht, nachdem Apple Angestellte speziellen Zugang zu einem Tool haben, mit dem sie angeblich die Geräte auf eine ehemalige Firmware zurücksetzen können. Dies konnte er nicht bestätigen, wobei er nur für die letzten zwei Jahre sprechen kann. Ob es etwas derartiges in der Vergangenheit für Apple Mitarbeiter gab, konnte er nicht genau sagen.

Ein paar nützliche Tipps gibt der ehemalige Mitarbeiter auch auf den Weg: Die Angestellten sind darauf nicht getrimmt, um jeden Preis die Geräte zu verkaufen, daher können sie bei einem Beratungsgespräch von einem Kauf abraten und sogar auf die Konkurrenz hinweisen, wenn die fremden Geräte besser den Anforderungen des Kunden passen. Apple zeige sich demnach ebenfalls kulant, wenn der Kunde wenige Wochen vor der Veröffentlichung ein Vorgänger-Gerät gekauft hat. Sprich, man kann sein gekauftes Gerät gegen ein neueres austauschen. Allerdings werden die Store-Mitarbeiter von der Zentrale nicht informiert, wann die Geräte auf den Markt kommen. Als einen handfesten Hinweis auf neue Produkte nennt der Mitarbeiter die Lieferzeiten und Vorhandensein aller Modelle im Online-Shop, die Apple Stores vor Ort abzutelefonieren würde nichts bringen. Auch die Beliebtheit von Mac Pro und Mac Mini beleuchtet der anonyme Mitarbeiter kurz: Demnach liegen die Verkäufe der beiden Desktop-Rechner in einem "mikroskopischen" Bereich, ein neues Modell des Mac Pro würde aber den Verkaufszahlen verhelfen.

Anmerkung der Redaktion: Bitte beachten Sie, dass sich die Identität eines Reddit-Kommentatoren nicht stichhaltig überprüfen lässt. Sehr viele Hinweise, wie zum Beispiel, mangelndes Wissen über kommende Produkte decken sich mit unseren Erfahrungen in den Apple Stores sowie mit dem Apple Support.