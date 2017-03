Eye: Hülle macht iPhone zum Android-Smartphone

Vergrößern Estis Eye-Hülle ist voraussichtlich ab Sommer erhältlich. © Esti

Die Smartphone-Hülle von Esti verfügt über ein integriertes Android-Smartphone. iPhone-Besitzer können so beide Betriebssysteme nutzen.

iPhone-Besitzer, die auch die Vorzüge von Googles Android nutzen wollen, bekommen mit der Smartphone-Hülle Eye des israelischen Startups Esti nun Gelegenheit dazu. Eye verfügt über ein integriertes Android-Smartphone und einen AMOLED-Touchscreen, der nach dem Anbringen der Hülle an der Rückseite des iPhone untergebracht ist. Der Bildschirm ist auf einen stromsparenden Betrieb hin optimiert und soll den integrierten Akku mit 2.800 mAh schonen.

Zu den weiteren Features der Smartphone-Hülle zählen ein NFC-Chip, Dual-SIM-Option, Kopfhörer-Buchse, WLAN-ac, GPS, Bluetooth 4.2, UKW-Radio und ein Speicherkarten-Steckplatz. Der integrierte IR-Sender erlaubt auch die Nutzung als Fernbedienung. Die kabellose Ladetechnik Qi ist ebenfalls an Bord.

Um Platz zu sparen, damit die Eye-Hülle nicht zu klobig ausfällt, verzichtet das integrierte Android-Smartphone auf einige Funktionen, die bereits in Apples iPhone-Modellen verbaut sind. So nutzt die Eye-Hülle Mikrofon, Lautsprecher und Kamera kurzerhand mit. Das integrierte Display misst 5-Zoll und bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Es kann laut Hersteller dauerhaft eingeschaltet bleiben.

Das integrierte Android-Smartphone ist mit einem Achtkern-Prozessor mit 2,3 GHz und 3 GB RAM ausgestattet. Die Hülle bringt außerdem 16 GB zusätzlichen Speicher mit. In der Hülle eingesteckte Micro-SD-Karten können auch zum Auslagern von iPhone-Daten verwendet werden. Android kommt in Version 7.1 zum Einsatz.

Die Eye-Hülle ist für die iPhone-Modelle 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7 und 7 Plus verfügbar und wird wahlweise mit oder ohne Dual-SIM-Funktion angeboten. Das Projekt läuft derzeit noch in einer Crowd-Funding-Kampagne bei Kickstarter , wo Eye für 95 bzw. 119 US-Dollar vorbestellt werden kann. Das Spendenziel in Höhe von 95.000 US-Dollar wurde bereits erreicht. Die Auslieferung soll im Sommer erfolgen. Der reguläre Preis für die Hülle liegt laut Esti dann bei 229 US-Dollar.