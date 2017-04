Eye-TV-Update für bessere DVB T2-Qualität, iOS-Lösung geplant

Ein Update für die DVB-T2-Geräte von Geniatech verbessert die Kompatibilität, neu ist außerdem eine Apple-TV-App für das EyeTV Netstream

Neben einem Gerät von Freenet bietet nur Geniatech DVB-T2-Geräte für den Mac – und hat mit EyeTV eine sehr ausgereifte Bediensoftware zu bieten. Zwei Updates für die Geräte EyeTV T2 hybrid und EyeTV Lite verbessern die Kompatibilität mit Sendern und Netzbetreibern.

Die Performance soll sich durch neue H.265-Decoder um bis zu 30 Prozent verbessern, was auch Probleme mit Darstellung und lippensynchroner Audiowiedergabe beheben soll. Updates für die Vollversion EyeTV 3.6.9 (7517) und EyeTV lite 1.4.3 (7517) stehen über die Webseite und die integrierte Update-Funktion zur Verfügung (die Versionsnummer bleibt dabei gleich). Aktuell können die Lösungen für DVB-T2 HD nur am Mac oder PC verwendet werden, laut Geniatech sind aber auch Lösungen für Mobilplattformen in Entwicklung. Dabei sollen zuerst Geräte für Android, später für iOS und tvOS erscheinen. Die bei DVB-T2 kostenpflichtigen Privat-Sender werden allerdings bisher nicht unterstützt, nur die kostenlos empfangbaren Sender wie ARD und ZDF.

Apple TV

Für das Apple TV gibt es von Geniatech jetzt außerdem eine neue App , mit der sich das Netzwerkgerät EyeTV Netstream ansteuern lässt. Der in Versionen für Kabel und Satellit verfügbar Tuner kann HD- und SD-Kanäle empfangen und unterstützte bisher nur Mac und iOS-Geräte. Die App bietet Funktionen wie Pause und Timeshift, ein EPG für 7 Tage und Twitter-Unterstützung für die Empfehlung von Filmen. Kompatibel ist die App mit den Geräten EyeTV Netstream 4Sat, EyeTV Netstream 4C, EyeTV Netstream Sat or EyeTV Netstream DTT mit aktueller Firmware. Zeitgleich ist außerdem eine neue App für Android-Geräte erschienen.