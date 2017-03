Haus lässt sich komplett mit Apple Homekit steuern

Vergrößern WeberHaus mit Unterstützung für Apple HomeKit © WeberHaus

Die gesamte Haustechnik eines WeberHaus Smart Home lässt sich erstmals komplett mit Apples Smart Home steuern. Das Pilotprojekt soll dieses Jahr für alle zu Verfügung stehen.

Häuslebauer aufgepasst. Der Pionier des Fertighauses WeberHaus kooperiert als erster europäischer Haushersteller mit Apple. Vorerst noch in einem Pilotprojekt ist es möglich, die komplette Haussteuerung mit dem Apple HomeKit zu steuern. Noch dieses Jahr möchte WeberHaus Häuser mit voller HomeKit-Steuerung anbieten.



Von Heizung bis zum Licht alles per iPhone steuern

Mit der Apple Home App und Siri können Hausbesitzer unter anderem Fußbodenheizung, Jalousien oder das im Haus fest verbaute Lichtsystem steuern. Dank dem offenen Standard lassen sich auch zusätzliche Elemente integrieren, beispielsweise Leuchtmittel, intelligente Steckdosen, Heizkörperventile und Sensoren zur Messung von Luftqualität oder möglichen Wasserschäden. Viele namhafte Hersteller im Smart Home-Bereich unterstützen bereits HomeKit, beispielsweise Elgato oder Philips , und viele weitere Produkte mit HomeKit-Unterstützung werden in diesem Jahr folgen. Wie man HomeKit-Geräte vernetzt, erklärt übrigens unser ausführlicher Macwelt-Ratgeber .

Vergrößern WeberHaus unterstützt Apple HomeKit © WeberHaus

Brücke zwischen HomeKit und dem Home-Control-System von WeberHaus

Seit Jahren bietet WeberHaus ein Home-Control-System mit WeberLogic 2.0 und der Software MyHomeControl von Bootup in seinen Häusern an. Neu ist nun ein Gateway für Apple HomeKit. Laut WeberHaus soll man so die gesamte Haustechnik bequem und sicher mit iPhone, iPad und der Apple Watch sowie dem Sprachassistenten Siri steuern können.

Vergrößern Die komplette Haussteuerung kann man zentral über Apple HomeKit kontrollieren. © WeberHaus

Das Apple HomeKit-Haus live erleben

Ein Ausstellungshaus mit Apple HomeKit-Technologie kann man schon jetzt in der Hausausstellung „World of Living“ bei WeberHaus in Rheinau-Linx besichtigen. Informationen erhält man unter http://www.worldofliving.de/apple_homekit/