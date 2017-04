iCloud-Fehler: Abo gekündigt, Upgrades nicht möglich

Falls Sie eine Kündigungs-Mail von Apple erhalten haben, sind Sie wohl von einem iCloud-Fehler betroffen.

Vergrößern iCloud gestört © Apple

Seit heute Mittag häufen sich Berichte , dass Apple seine iCloud-Speicherplatz-Abos und iTunes-Match-Buchungen mit einer Mail an betroffene Kunden kündigt. Apple Support meldet auf Twitter , dass das Problem bekannt sei und die Entwickler an dem Problem arbeiten. Offenbar ist es kein Einzelfall, denn auch auf Facebook gibt es Meldungen , dass beispielsweise die Optionen zum Speicherplatz-Upgrade über iCloud ebenfalls aus der Einstellungen-App verschwunden sind. Momentan gibt es auf der Seite zum Systemstatus von Apple-Diensten keine Fehler-Meldungen zu den betroffenen Bereichen. Wem Apple das Abo, sei es Apple Music, Speicherplatz oder iTunes Match, gekündigt hat, soll sich am besten an Apple Support wenden. Erfahrungsgemäß werden solche Fehler schnell behoben, man muss jedoch die Zeitunterschiede beachten: Die ersten Meldungen über Fehler sind bekannt geworden, als in Cupertino gerade mal sieben Uhr morgens war.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit bleibt, dass Apple seine Abo-Preise für iCloud-Dienste überarbeitet, und deswegen Nutzer von den teureren Angeboten abmeldet. Der Zeitpunkt ist jedoch nicht nachvollziehbar: Erst vor drei Wochen hat Apple neue bzw. neu aufgelegte Geräte vorgestellt, solche Preisänderungen geschehen meistens im Fahrwasser von größeren Ankündigungen. Gegen diese Version spricht auch, dass die Fehler nur sporadisch auftreten: Auf unseren beiden Redaktions-iPhones konnte man noch vor einer halben Stunde normal den iCloudspeicher erweitern.