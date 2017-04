Mac Pro 2018 und iMac 2017

Der Mac Pro lebt. Apple arbeitet an einer neuer Fassung, die 2018 erscheinen soll. Ein neuer iMac kommt Ende 2017.

Vergrößern Mac Pro: Schick und lautlos, aber das Design führte in die Sackgasse © Apple

Bei Apple dreht sich nicht alles nur um iPhone und ein bisschen iPad. Diesem Eindruck will der Mac-Hersteller entschieden entgegen treten und hat daher US-Journalisten in sein Product Realization Lab in Cupertino eingeladen, um über die Zukunft der Pro-Sparte zu reden und auch für die Gegenwart Neuerungen vorzustellen.

Nachfolger vom Mac Pro kommt 2018, zusammen mit neuem Display

In aller Kürze: Ein völlig neues Modell des Mac Pro ist in Arbeit und wird zusammen mit einem Pro-Display erst im kommenden Jahr erscheinen, schon heute gibt es aber eine renovierte Fassung des 2013 erstmals gezeigten Mac Pro .

Kleiner Kreis bekommt Einblicke von Apple

Eingeladen in Apples heilige Hallen, in denen Prototypen des Macs zusammengebaut und anschließend auf Serienreife getestet werden, hatten Marketingchef Phil Schiller und Softwarevorstand Craig Federighi unter anderem Kollegen von techcrunch und John Gruber von Daring Fireball . Anders als die für die Massen inszenierten Produktvorstellungen von iPhones, iPads oder dergleichen war Apple anscheinend diesmal mehr daran gelegen, über die Hintergründe seines Tuns aufzuklären.

Denn in den letzten Monaten verstärkte sich immer mehr ein Vorwurf, den Apple und seinen langjährigen Kunden nicht gefallen dürfte: Apple tue nichts für seine Pro-Kunden, was man am seit 2013 unveränderten Mac Pro am besten sähe. Cupertino würde den Mac als solchen schon stiefmütterlich behandeln, was angesichts der Umsatzzahlen aber auch nur zwangsläufig sei.

Der Mac Pro ist veraltet. Sind eGPUs eine Lösung?



Phil Schiller möchte die Vorwürfe entkräften, bestätigt sie aber auch in Teilen. In den letzten Jahren sei der Mac bis auf eine Delle im letzten Jahr stärker gewachsen als der PC-Markt und bleibe daher ein wichtiger Teil des Business - das Mac-Geschäft alleine würde es die Fortune-100-Liste der größten US-Unternehmen schaffen. Mittlerweile habe der Mac weltweit 100 Millionen Nutzer. Andererseits verkaufe Apple 80 Prozent mobile Macs und nur noch 20 Prozent Desktops. Der Mac Pro mache dabei gerade mal einen einstelligen Prozent-Anteil aus – vermutlich einen sehr kleinen einstelligen Anteil.

Dennoch sehe man sich weiterhin den Profis unter den Anwendern verpflichtet – diese bildeten aber nicht nur eine Zielgruppe, sondern viele. Im professionellen Einsatz stehe der Mac in Ton- und Filmstudios, in Grafikbüros, bei Entwicklern, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Architekten – alle hätten ihre eigenen Vorstellungen von einem Pro-Gerät. Immerhin 15 Prozent aller Mac-Anwender würden Pro-Apps wie etwa Logic oder Final Cut regelmäßig nutzen, 30 Prozent immerhin gelegentlich.

Mac Pro wieder flexibler

Den Mac pro hatte Apple vor gut vier Jahren auf der WWDC erstmals präsentiert: Klein, stark, schwarz, elegant und praktisch nicht erweiterbar – nur mit externer Hardware. Seither ist – bis heute – nichts passiert, nun arbeite man an einem neuen Konzept, das flexibler, modularer und leichter aktualisierbar ist, verrät Phil Schiller. Zu dem modularen High-End-System, das auf höchst mögliche Performance angelegt sein soll, will Apple auch ein Profi-Display bringen. Die eigenen Thunderbolt-Displays hat Cupertino ausrangiert und empfiehlt derzeit stattdessen Geräte von Dritten. Einem Touchdisplay für den Mac Pro – und dem iMac – erteilt Schiller erneut eine Absage, das sei nicht das Ziel. Stattdessen versuche man eher, das iPad Pro besser mit dem Mac zusammen arbeiten zu lassen, ergänzt Federighi.

Der Mac Pro von 2013 habe sich als Nischenprodukt erwiesen, gibt Federighi auch zu. Er sei zwar für viele Zwecke bestens geeignet und eine beeindruckend leise Maschine, habe aber nicht alle Branchen und Nutzer erreicht, die man ansprechen wolle. Vor allem bei der Grafikleistung musste man Abstriche machen und konnte in den letzten Jahren nicht mit stärkeren Chips nachrüsten. Denn der thermische Kern, jener Hohlraum im Zylinder zwischen den im Dreieck angeordneten Platinen, sei nicht darauf angelegt gewesen, dass nur eine Seite besonders warm werde. Die Erkenntnis, dass man den Mac Pro in eine Sackgasse manövriert habe, sei aber nicht plötzlich gekommen, sondern langsam gewachsen.

Upgrade für Mac Pro als Zwischenlösung

Bis der neue Mac Pro aber fertig ist, werden noch etliche Monate vergehen, vielleicht mehr als ein Jahr. Apple will in der Zwischenzeit die Kunden, deren Bedürfnisse der Mac Pro von heute abdeckt, mit einem Zwischenmodell locken. Es handelt sich hier nicht um ein Neudesign, lediglich einige Komponenten tausche man aus. Seit heute ist ein Sechskerner (Intel Xeon) mit zwei AMD FirePro D500 GPUs und 16 GB RAM für 3000 US-Dollar im Handel, das 4000-Dollar-Modell bringt in der Grundkonfiguration einen Achtkerner und Dual-D700-GPUs. Gegen Aufpreis kann man sich jeweils eine zweite CPU und mehr Speicher konfigurieren, der Mac Pro ist also mit bis zu 16 Kernen erhältlich.

Im Store sind derzeit aber noch die bisherigen Modelle mit Quadcore- respektive Sechscore-CPUs und den älteren AMD-Grafikkarten angeboten, Hexa- und Oktacore-Maschinen kosten derzeit noch Aufpreis.

Schon heute spricht der iMac potentielle Kunden des Mac Pro an. Apple hat bei dem Hintergrundgespräch daher auch angekündigt, den All-in-one-Desktop attraktiver zu machen. Neue Konfigurationen für den professionellen Einsatz sollen noch in diesem Jahr erhältlich sein. Wie die genau aussehen, verrät Apple noch nicht. Über den Mac Mini verrät Apple nicht viel. Es sei ein wichtiges Produkt, Apple stuft das Modell aber eher als ein Consumer-Produkt mit etwas Pro-Nutzen ein. Immerhin: Der Mac Mini soll bleiben.