iOS 10.3.2 mit besserer Siri-Unterstützung für Carplay

Gestern Abend hat Apple fast zeitgleich mit der aktuellen iOS 10.3 schon das nächste Beta vorgestellt. Zunächst nur für Entwickler.

Das ging schnell: Ein Tag nach der Veröffentlichung von iOS 10.3 geht nun das Spiel wieder los. Für Entwickler steht im Developer Center wieder das nächste Beta bereit. Diesmal überspringt Apple eine Nummer und verteilt gleich die Version iOS 10.3.2 in der ersten Beta. Wie alle Zwischenupdates wird diese Fassung wohl allgemein Fehler ausbügeln und Lücken schließen, neue Funktionen sind eher nicht zu erwarten. In den Veröffentlichungsnotizen will der Entwickler einige Fehler beim SiriKit berichtigen. Diese Fehler betrafen wohl explizit Auto-Anwendungen und -Apps. Die SOS-Funktion bereitet wohl in Indien einige Probleme, da will Apple nochmals Hand anlegen. Eine interessante Änderung betrifft WebKit. Im Grunde genommen können ab der neuen Version die Geräte mehrere Versionen der gleichen Webseite unterscheiden – eine animierte und eine ohne bewegliche Objekte. Die Nutzer können sich per Einstellungen für eine der beiden Varianten entscheiden. "Bewegung reduzieren" quasi, aber für die Webseiten.

Und eine schlechte Nachricht für Besitzer von iOS-Geräten mit 32-Bit-Chip, also iPhone 5, iPhone 5C und iPad 4: Im Developer Center finden sich aktuell (Stand 29. März) keine Beta-Version für diese Geräte. Offenbar steht die erste Beta des iOS 10.3.2 nur für die neueren 64-Bit-Geräte bereit. Es ist nicht abzusehen, ob sich bis zum nächsten Beta-Update, voraussichtlich in zwei Wochen, noch etwas ändert, und Apple doch noch die Versionen für die älteren Geräte nachschiebt. Schließlich mussten sich die Besitzer eines iPhones 5 auch beim Update auf iOS 10.3 etwas gedulden, oder direkt auf iTunes zurückgreifen.