Comeback: "Neues" iPhone 6 erscheint in China

Vergrößern Das iPhone 6 ist wieder im Angebot.

In einigen asiatischen Ländern kommt das iPhone 6 in Gold als neues Einstiegsmodell auf den Markt.

Für preissensible Kunden hat Apple eigentlich das iPhone SE im Angebot, ebenso das alte iPhone 6S. Offensichtlich sind diese aber für einige Kunden in China und Taiwan immer noch zu teuer. Seit Februar ist nämlich in China und Taiwan das iPhone 6 zu haben, wie berichtet wird. Dabei handelt es sich offenbar nicht um Restbestände, sondern komplett neu produzierte 32-GB-Modelle in Gold. Verkauft wird es nicht von Apple, nur von den Mobilfunkanbietern. Bisher war das iPhone 6 schließlich nur mit den Speichergrößen 16, 64 und 128 GB zu haben. Bei Taiwan Mobile ist das Handy etwa ohne Zuzahlung für 43 Euro im Monat zu haben. Eigentlich ist das 2014 erschienene iPhone 6 etwas zu alt: Im Unterschied zum iPhone SE muss man beim Arbeitsspeicher mit einem statt zwei GB auskommen und auch die CPU ist weit langsamer. In Asien sind aber offenbar Smartphones mit großem Bildschirm gefragt, was das iPhone SE nicht bieten kann. So sind im letzten Jahr Apples iPhone-Verkäufe in China um 18 Prozent gefallen, gleichzeitig ist China einer der wichtigsten Märkte für Apple.



Unsere Meinung:



Anscheinend ist Apple bei sinkenden Umsätzen dann doch bereit, auf nationale Vorlieben einzugehen. So wie VW für den amerikanischen Markt eine große Version des Tiguans baut, gibt es dann eben ein günstiges Modell mit großem Bildschirm. So setzt ja Apple beim ebenfalls problematischen indischen Markt wohl bald auf ein lokal produziertes iPhone SE. Ob aber die chinesischen Käufer mit einem lahmen iPhone 6 wirklich glücklich werden, ist eine ganz andere Frage.