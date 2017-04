iPhone 7 Plus überholt Galaxy S8+ bei Akku-Laufzeit

Während Apple vor zwei Wochen nur eine neue Farbe vorstellte, brachte der Wettbewerber ein neues Smartphone auf den Markt.

Vergrößern iPhone 7 Plus vs. Galaxy S8+

Letzte Woche hat Samsung seine neuen Flaggschiffe Galaxy S8 und S8+ vorgestellt, die Ankündigung verzögerte sich um ein paar Wochen, wollte doch der Hersteller auf Nummer sicher gehen, und Pannen wie mit dem Akku vom Galaxy Note 7 im letzten Jahr verhindern. Die Kollegen der PC-Welt waren bei der Vorstellung der neuen Galaxies dabei und haben bereits ihre ersten Eindrücke mitgebracht.

Während wir noch auf ein Testgerät warten, konnten die Kollegen der Phonearena das neue Handy von Samsung bereits ausprobieren. Als erstes haben die Tester die Akkulaufzeiten des Galaxy S8+ untersucht. Nach Angaben der Seite durchlaufen alle Smartphones ein standardisiertes Prozedere: Die Bildschirme werden auf die gleiche Helligkeitsstufe eingestellt (bei iPhone sind das ungefähr 70 Prozent der möglichen Bildschirmhelligkeit – 200 Nit oder 200 Candela pro Quadratmeter), üblicherweise testet man Smartphones im Vollbetrieb bei der Videowiedergabe, dafür hat Phonearena die Full HD+ Auflösung genutzt. Dabei kommt das Galaxy S8+ auf beachtliche acht Stunden Akku-Laufzeit, keines der vergleichbaren Android-Smarphones erreicht diese Werte. Das Huawei P10 etwa liefert bei ähnlichen Bedingungen sieben Stunden und 42 Minuten Akkulaufzeit. Nur ein Smartphone hält noch länger durch laut des Tests von Phonearena läuft das iPhone 7 Plus unter Volllast neun Stunden und fünf Minuten, eine Stunde mehr also als das neue Galaxy S8+. Im unseren Test vom Herbst 2016 sind wir auf vergleichbare Ergebnisse gekommen. Bei der Bildschirmhelligkeit von 75 Prozent lief das iPhone 7 unter Volllast sieben Stunden und 46 Minuten durch (Akkukapazität von 1960 mAh), das größere Modell hielt vierzig Minuten länger durch, also acht Stunden und rund 30 Minuten (Akkukapazität von 2900 mAh). Zum Vergleich, Galaxy S8+ hat einen Akku mit der Kapazität von 3500 mAh.

Anzumerken bleibt jedoch, dass das Samsung Galaxy 8+ mit seinen 2960 x 1440 Pixeln eine deutlich höhere Auflösung zeigt als das iPhone 7 Plus mit seinen 1920 x 1080 Pixeln, das könnte den Unterschied in der Akkulaufzeit durchaus erklären.