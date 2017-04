iPhone SE 16 GB bei Media Markt für 333 Euro

Ab 19.04. soll das iPhone SE mit 16 GB Speicher beim Händler Media Markt für 333 Euro zu haben sein.

Vergrößern Das Modell mit 16 GB hat Apple aus dem Programm genommen.

Apple hat das iPhone SE mit 16 GB aus dem Programm genommen, das neue Einstiegsmodell bietet jetzt 32 GB Speicher. In der Folge sind im Handel die Preise für die Auslaufmodelle mit 16 und 64 GB schon deutlich gesunken, am 19.04 soll der Media Markt die 16 GB-Version sogar schon für 333 Euro anbieten – sowohl online als auch in den Läden. Wie die Schnäppchenseite Mydealz berichtet , soll das Gerät dann in allen vier Farben verfügbar sein – offenbar hatte ein Nutzer bereits Zugriff auf den kommenden Media-Markt-Prospekt. Aktuell ist dieses Modell sonst nur ab 350 Euro zu bekommen. Der Speicherplatz beim 16-GB-Modell ist allerdings recht knapp bemessen, für Freunde großer Musik- und App-Sammlungen wäre eher das Modell mit 64 GB zu empfehlen.