Ist Apple zu geizig? Das Macbook Pro Netzteil kommt ohne Kabel

Vergrößern USB-C-Kabel haben kleine Unterschiede

Will man ein Macbook-Netzteil nicht immer mit sich herumschleppen, ist ein Zweit-Gerät für das Büro oder Ferienhaus sehr praktisch. Bei Apples neuen Macbook-Pro-Netzteilen gibt es allerdings eine ärgerliche Neuerung, die nicht nur die Kollegen von Heise ziemlich ärgert: Kauft man das 87-Watt-Netzteil für 89 Euro oder das kleinere 61-Watt-Modell für 79 Euro, liegt nur das Netzteil im Paket. Weder liegt ein USB-C-Ladekabel für den Anschluss des Macbook bei, noch ein Verlängerungskabel . Steckt man letzteres an das Netzteil, bringt dies schließlich nicht nur mehr Reichweite, sondern ermöglicht das einfachere Anschließen an eine Steckdose. Beim Kauf eines Macbook Pro liegt es übrigens ebenfalls nicht mehr bei. Sowohl das Verlängerungskabel als auch das USB-C-Ladekabel kosten im Apple Store stolze 25 Euro, für ein komplettes Set zahlt man also einen Aufpreis von 50 Euro. Apple würde vermutlich argumentieren, dass ja dem Macbook Pro bereits ein Ladekabel beiliegt, etwas geizig finden wir dies aber doch.

Vergrößern Das Verlängerungskabel muss jetzt separat gekauft werden.

Selber schuld, wer ein USB-Kabeln bei Apple kauft, wird da mancher denken. Was man aber wissen sollte: Man kann zwar bei Amazon ein USB-C-Kabel für 9 Euro bestellen, bei diesen simplen USB-C-Kabeln handelt es sich aber nicht um "echtes" USB-C-Ladekabel. Diese benötigen nach USB-Standard nämlich einen Spezialchip, der das Laden mit 5 A möglich macht . Mit einem herkömmlichen USB-C-Kabel kann man ein Macbook nur mit 3 Ampere laden, was für ein Tablet oder Macbook 12-Zoll ausreicht. Vor allem beim 15-Zoll-Modell sorgt dies aber für lange Ladezeiten. Nebenbei kann man diese speziellen Ladekabel nicht für den Anschluss eines Monitors verwenden und sie übertragen Daten nur mit USB-2.0-Tempo. So praktisch der USB-C-Stecker auch sein mag, die neuen Standards haben doch einige Tücken.