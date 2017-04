Jailbreak für 10.3.1 und iPhone 7 angekündigt: Software nächste Woche

Bisher ist ein Jailbreak nur unter iOS 10.2 möglich, ein Jailbreak von Pangu für iOS 10.3.1 und das iPhone 7 soll im Mai erscheinen.

Vergrößern Der Jailbreak wurde bei einer Konferenz vorgeführt.

Für das so genannte Jailbreaking eines iPhones gibt es auch unter iOS 10.3 gute Gründe, nicht zuletzt die Installation alternativer Software bzw. Spiele. Für das aktuelle System 10.3 fehlt aber noch eine zuverlässige Methode, vor allem scheint es Probleme mit dem neuen iPhone 7 zu geben. Anwender, die auf ein Jailbreak angewiesen sind, müssen aber anscheinend nicht mehr lange warten. Laut Nachricht eines Teilnehmers der Hacker-Konferenz Janus wurde hier von den Jailbreakern PanguTeam ein erfolgreiches Jailbreaking eines iPhone 7 vorgeführt, was auch ein Video auf seinem Twitter-Account zeigt. Eine längere Diskussion, die auch Übersetzungen der chinesischsprachigen Angaben liefert, ist bei Reddit zu finden. Wohl in der nächsten Woche soll laut den Übersetzern ein Jailbreak veröffentlicht werden, eine Ankündigung von Pangu selbst fehlt allerdings noch.