LG-Monitor mag die Nähe von Routern nicht

Man mag es kaum glauben: Aber das LG Ultra Fine 5K Dispaly, das Apple für den Mac empfiehlt, benötigt einen Sicherheitsabstand zum Funkrouter.

Apple baut keine Thunderbolt-Displays mehr, sondern empfiehlt für den Einsatz speziell am neuen Macbook Pro den LG UltraFine 5K Display. Diesen kann das Macbook Pro mit einer 5K-Auflösung betrieben, hängen zwei an dem Laptop, dann laufen beide noch mit 4K-Auflösung. Das Gerät hat aber zwei Haken: Es sieht nicht so schick aus wie man es von Apple-Displays gewohnt ist, was aber nciht weiter schlimm ist. Der zweite Haken ist weit ärgerlicher: Benutzt man den Monitor in einer Entfernung von maximal zwei Metern zu einem WLAN-Router, verweigert er den Dienst und kann sogar das Macbook Pro zum Absturz bringen. Herausgefunden haben will das unter anderem Zac Hall von 9to5Mac , er hatte Kontakt zum Support des Herstellers, der genau dazu geraten hat: Den Router in mindestens zwei Metern Entfernung vom Display zu betreiben. Den genauen technischen Hintergrund nennt LG nicht, doch ist anzunehmen, dass das elektromagnetische Feld des Funkrouters die Elektronik des Displays an empfindlicher Stelle stört. Die Feldstärke sinkt aber mit dem Quadrat der Entfernung, in der der doppelten Distanz ist sie als nur ein Viertel so groß.

Update: Unsere Kollegen der Macworld haben von LG nun immerhin erfahren, dass eine "kritische Komponente" des Monitors nicht gut genug gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist, ein Firmware-Udpate würde das Problem also nicht lösen können.