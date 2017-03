Louis Vuitton: iPhone-7-Case für 3.800 Euro

Vergrößern Die Hülle aus Krokodilleder kostet 3.800 Euro. © Louis Vuitton

Das Designer-Label Louis Vuitton hat ab sofort auch Hüllen für Apples iPhone 7 und das iPhone 7 Plus im Angebot.

Mit den Eye-Trunk-Modellen bietet das Designer-Label Louis Vuitton nun auch Luxus-Cases für die beiden Apple-Smartphones iPhone 7 und iPhone 7 Plus an. Die Hüllen sind eine Hommage an die Ursprünge des Traditionshauses als Koffermacher.

Die teuerste iPhone-Hülle ist aus Krokodilleder in Gold oder Schwarz gefertigt und schlägt mit 3.800 Euro zu Buche. Günstiger wird es mit den Monogram-Reverse-Canvas-Modellen, die in unterschiedlichen Grau- und Brauntönen mit Louis-Vuitton-Monogramm erhältlich sind. Ihr Preis beginnt bei 800 Euro. Alle Eye-Trunk-Hüllen wurden von Nicolas Ghesquière entworfen.

Die iPhone-Cases sind ab sofort im Online-Shop von Louis Vitton erhältlich. Sie können wahlweise per Versand bestellt oder nach der Bestellung im Geschäft abgeholt werden.