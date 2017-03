Mac-Version des Freenet TV DVB-T-Sticks ab April

Vergrößern Der USB-Empfänger von Freenet unterstützt auch Privatsender.

Ab Anfang April gibt es für den DVB-T2-Stick von Freenet auch eine Mac-Software – das USB-Gerät empfängt dann kostenpflichtige Privatsender wie RTL und Pro Sieben am Mac.

Will man das neue Digitalfernsehen DVB-T2 HD an einem Mac nutzen, gab es bisher nur die USB-Lösungen von Geniatech . Allerdings unterstützen diese bisher nur die frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Sender, nicht jedoch Privatsender wie Pro Sieben und RTL. Dies ist nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos des Senderpakets Freenet TV möglich, das von der Media Broadcast GmbH angeboten wird. Erst ab April ist dies auch für Mac-Bestitzer möglich, dann will der Anbieter eine Mac-Software für ihren USB-Stick freenet TV veröffentlichen. Aktuell ist nur eine Windows-Software verfügbar. Dass auch die Mac-Plattform unterstützt wird, hat der Betreiber der Freenet TV-Abos erst kürzlich bestätigt.

Die Besonderheit: In diesem Stick ist exklusiv die Verschlüsselungstechnologie Irdeto bereits integriert, die für den Empfang der verschlüsselten DVB-T2-Sender erforderlich ist. Bei herkömmlichen Receivern übernimmt ein Freenet TV CI+-Modul diese Entschlüsselung. Pro Jahr kostet der Empfang der Privatsender 69 Euro, der erste Monat ist beim Kauf des Sticks kostenfrei.

Das kleine USB-Gerät wird in eine USB-Anschluss des Mac gesteckt und kann per Antenne die neuen HD-Sender empfangen. Eine Empfangsantenne liegt bei, beim Fachhändler Gravis kostet der Stick 60 Euro. Die Mac-Software soll laut Freenet ab Anfang April verfügbar sein, Systemvoraussetzung ist Mac-OS 10.9. Relativ hoch sind außerdem die Hardwarevoraussetzungen, da beim Empfang der Videocodec H.265 verwendet wird. Über die Aufnahmemöglichkeiten liegen uns bisher keine näheren Angaben vor. Frei empfangbar, auch FTA genannt, sind wie bereits erwähnt, die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF. Für den Empfang dieser Sender gibt es aber auch alternative Lösungen, etwa Telemac .