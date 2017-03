Apple: MacBook Pro 2016 ab sofort auch generalüberholt

Vergrößern Das MacBook Pro 2016 ist ab sofort auch generalüberholt bei Apple erhältlich. © Apple

Apple hat das MacBook Pro 2016 ohne Touch Bar in seinen Online-Store für generalüberholte Hardware aufgenommen.

Apple hat seinen US-Online-Shop für generalüberholte Hardware in dieser Woche auch um das MacBook Pro 2016 ohne Touch Bar erweitert. Derzeit werden zwei Modelle angeboten. Eine Ausführung in Silber mit Core i7 2,4 GHz Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD für 1.869 US-Dollar und eine Version in Spacegrau mit 1 TB Festplatte zum Preis von 2.209 US-Dollar.

Im deutschen Online-Shop für runderneuerte Apple-Produkte sind aktuell leider noch keine MacBook-Pro-Modelle vorrätig. Wer sparen will, sollte jedoch regelmäßig vorbeischauen und auch andere Online-Shops zum Preisvergleich nutzen. Hier sind neue Modelle teilweise sogar günstiger als runderneuerte Geräte direkt von Apple.

Die Lagerbestände im Shop für runderneuerte Produkte sind zudem meist stark begrenzt. Mit dem Kauf erhalten Kunden ein 14-tägiges Rückgaberecht sowie eine eingeschränkte Garantie über einen Zeitraum von zwölf Monaten.