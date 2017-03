macOS 10.12.5 – Das ist neu

Vergrößern Permanente Verbesserung bei macOS und keine Dauerbaustelle © Fotolia.de, Texelart / Apple

Nach dem Update ist vor dem Update, Apple entwickelt macOS Sierra kontinuierlich weiter.

Schon einen Tag nach Veröffentlichung von der finalen Version von macOS Sierra 10.12.4 schiebt Apple schon die nächste Beta Version nach. 10.12.5 steht für alle Entwickler in der ersten Beta Version bereit und trägt die Versionsnummer 16F43c. Über den circa 1 GB großen Download macht Apple bislang keine genaueren Angaben. Die letzte Version war hier eine Ausnahme, bei der Apple mit Siri und Night Shift die genauen Fokusbereiche bekannt gab. Die neuste Version dürfte größtenteils da sein um Sicherheitslücken zu beheben, das System weiter performanter zu machen und eventuell auf neue Hardware vor zu bereiten. Es deutet derzeit alles darauf hin, dass Apple auch noch eine sechste Unterversion von macOS Sierra veröffentlichen wird bis zur alljährlichen Entwicklerkonferenz (WWDC) Anfang Juni. Bei diesem Tempo würde es jedoch auch nicht überraschen dass Apple sogar noch eine siebte Unterversion fertig stellt. Im Jahr 2005 hat Apple mit Mac-OS X Tiger sogar ganze elf Unterversionen veröffentlicht. Damals lagen aber mnicht nur zwölf Monate zwischen den Hauptversionen, sonder im Fall von Tiger zu Leopard sogar zweieinhalb Jahre.

Auch für iOS hat Apple bereits die nächste Beta an Entwickler heraus gegeben, es handelt sich hierbei um Version 10.3.2 .



Von der ersten Beta von macOS 10.12.4 bis zur Veröffentlichung der finalen Fassung dauerte es ziemlich genau zwei Monate. Diesem Fahrplan zufolge würde das nächste Wartungsupdate für das Mac-Betriebssystem noch vor der WWDC fertig sein. Apple wird auf seiner Entwicklerkonferenz Anfang Juni den Nachfolger von Sierra vorstellen, mit der Versionsnummer macOS 10.13 und einem bisher nicht bekannten Namen. An Sehenswürdigkeiten in Kalifornien mangelt es jedoch nicht, von Napa Valley bis Golden Gate oder dem höchsten Berg der Sierra Nevada, dem Mount Whitney. Was Apple für den Mac planen könnte, haben wir hier zusammen getragen und auch einen ersten Tipp für den Namen fallen lassen.