Macwelt-Special: Tipps und Tricks, Tests und Ratgeber

Frisches Ratgeberpaket: Unsere Tipps, Tricks und Tests unterstützen Sie in Ihrem Alltag an Mac, iPhone und iPad.

Man lernt nie aus. Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist dennoch wahr, denn jeden Tag und jede Woche lernen wir dazu, gewinnen neue Erfahrungen und erwerben neues Wissen – oder frischen altes einfach wieder auf.

Unser Ratgeberpaket für den April 2017 soll ihnen dabei in vielerlei Hinsicht weiterhelfen. Lesen Sie zum Thema Sicherheit, wie Sie Flash loswerden oder die Adobe-Software wenigstens in den Griff bekommen. Unter iOS ist das stets lückenhafte Flash kein Thema - erfahren Sie, welche Konzepte Apple darüber hinaus für eine höhere Sicherheit von iPad und iPhone anwendet.

Auf unserer Frühjahrsreise zu mehr Wissen nahmen wir die Apple Watch Series 2 zum Wandern in die Berge mit, denn wir wollten in Erfahrung bringen, ob uns das Gadget Outdoor wirklich weiter hilft. Das Ergebnis hat uns ein wenig überrascht.

Doch auch für macOS Sierra und Apples Pro-Software haben wir noch jede Menge neuer oder aktualisierter Tipps zusammengetragen. Zudem erklären wir den Unterschied zwischen der Privatfreigabe und der Familienfreigabe in iTunes und sagen Ihnen, welche Podcast-Apps und welche Podcasts die beste Unterhaltung bieten.

Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie am Freitag seit Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 1,99 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.