Macwelt-Special zu Ostern

Die Feiertage sind gekommen! Zeit, für Ostereiersuche nicht nur in Garten und Wohnung.

Der heutige Gründonnerstag läutet das Osterfest ein. Mit unserem Special sind Sie für die Suche gerüstet, lassen Sie sich zunächst zeigen, welche Ostereier oder Eastereggs Sie in macOS und iOS finden können: Auch Entwickler haben Humor und verstecken kleine Köstlichkeiten in ihrer Software.

Lassen Sie sich dann zeigen, welche Tools Ihren Mac um wichtige Funktionen erweitern oder bestehende einfach bequemer ausführen lassen. Für Ihre Ferienbilder können Sie sich anschließend überlegen, mit welcher Bildbearbeitung sie die Schnappschüsse noch verschönern können.

In den Ferien haben Sie vielleicht auch ein wenig Zeit, die Steuererklärung in Angriff zu nehmen. Das ist mit der von uns getesteten Software nicht weiter kompliziert, sollte sich aber auf jeden Fall lohnen.

Dass der Mac aber auch wunderbar zum Spielen geeignet ist, zeigt unser Überblick von aktuellen Titeln am Ende des Specials.

Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie am Freitag seit Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 1,99 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.