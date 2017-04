Macwelt verlost drahtlose Kopfhörer von Motorola

Bis Montag, den 17. April können Sie sich für die Teilnahme anmelden und die neuen Kopfhörer Verve Ones Me gewinnen.

Vergrößern Drahtlose Kopfhörer von Motorola Verve Ones Me. © Motorola

Wir verlosen ab heute und bis Ostermontag, den 17. April, die drahtlosen Kopfhörer von Motorola Verve Ones Me im Wert von 100 Euro . Die neuen Kopfhörer von Motorola unterstützen den Bluetooth-Standard 4.1 und können so problemlos mit dem iPhone und dem digitalen Assistenten Siri kommunizieren. Auch Android wird unterstützt. Die In-Ear-Kopfhörer eignen sich ganz gut für Sport und Bewegung im Freien, denn sie sind nach dem IP54 Staub- und Spritzwasser-abweisend. Der Hersteller gibt acht Stunden Laufzeit nach voller Ladung und rund dreißig Meter Reichweite an. Genau so wie die Airpods ab iOS 10.3 lassen sich die Verve Ones schnell finden, wenn sie verloren gehen. Dafür ist jedoch eine Extra-App notwendig, die den letzten Standort anzeigen kann, an dem die In-Ear-Kopfhörer synchronisiert wurden. Unsere Verlosung läuft bis einschließlich den 17. April. Am 18. April werden wir den Gewinner ziehen und ihn entsprechend benachrichtigen. Anmelden können Sie sich in unserem Formular unten oder auf einer Extra-Seite :