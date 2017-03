Neue Tipps und Tricks im Macwelt-Special

Neue Ratgeber, einfache Kniffe und Tipps für einen besseren Mac, ein flotteres iPhone und ein angenehmeres Internet.

Die Tage sind merklich länger geworden, die Temperaturen steigen endlich wieder nachhaltig und so auch die Erwartungen an neue Apple-Produkte. Allein: Es gibt in der ersten Märzdekade nichts Neues.

Aber kennen wir das Alte schon gut genug? Hier soll unser Ratgeberpaket helfen, das Tipps und Tricks zu allen Systemwelten zusammenfasst. Erfahren Sie etwa, was Sie über die Tiefen von macOS Sierra vielleicht noch gar nicht gewusst haben. Oder welche Bedienungshilfen auch dann nützlich sind, wenn man nicht zum Personenkreis gehört, für die sie eigentlich gedacht sind.

Derart geimpft mit frischem Wissen, werden Sie sicher immer öfter gefragt, ob Sie sich nicht mal die Rechner von Freunden, Verwandten und Bekannten näher ansehen möchte, es gäbe da dieses oder jenes Problem. Dafür haben die Mechaniker des Internet die Fernwartung erfunden, unser Ratgeber zeigt, wie Sie derartige Programme nutzen und so nicht mehr bei jedem Notfall aufspringen und durch die halbe Stadt fahren müssen.

Das Thema Smarthome mag sich für Ihre Schützlinge dann wohl noch nicht stellen, aber womöglich ja für Sie selbst? Lesen Sie, welche Apps neben Home die einfache Steuerung der Dinge des Internet of Things versprechen und wie Sie Ihre Geräte sinnvoll miteinander vernetzen.

Zum Schluss unseres Specials bekommen Sie wieder etwas mehr Zeit für sich: Wir sagen, welche Online-Bildbearbeitung was taugt und wie Sie mit Photoshop Elements in das Thema Bildcompositing einsteigen.

Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie am Freitag seit Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 1,99 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.