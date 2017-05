Neues Special voller Tipps, Tricks und Ratgeber

Was tun, wenn man das Passwort für seinen Mac oder gar den iCloud-Account vergisst? Wie bekommt man den iPad schneller und das streikende iPhone überhaupt wieder an? Unsere Tipps helfen.

Für jeden Mac braucht man ein Passwort und wenn man nicht will, dass im Falle des Verlusts oder des Diebstahls jemand Unbefugtes Zugriff auf die eigenen Daten erhält, sollte man ein möglichst sicheres Passwort wählen. Das gilt erst Recht für die Apple ID. Problem: Je komplizierter das Passwort, umso eher vergisst man es mal. Glücklicher Weise gibt es Mittel und Wege, verloren gegangene Passwörter wieder herzustellen, sofern Sie im rechtmäßigen Besitz der Maschine sind und nicht auch noch andere Informationen rund um Ihre digitale Identität vergessen haben. Bei manchen Methoden kommen aber auch Dritte in den Rechner - sofern Sie nicht dagegen eine letzte Sperre errichtet haben. Wie Sie Ihre Passworte im Ernstfall wieder erlangen und wann auch Sie selbst ausgesperrt bleiben, erfahren Sie in unseren Ratgebern.

Sie liegt ein wenig unscheinbar in zweifacher Ausfertigung neben der Leertaste, kann aber weit mehr, als einige Sonderzeichen auf den Bildschirm zu bringen: Die Options- oder Wahltaste, ihrer Beschriftung wegen auch "alt"-Taste genannt. Mit unseren Tipps sehen Sie überhaupt nicht alt aus...

Seit Apple vor gut zehn Jahren seine (erneute) Antwort auf Microsoft Word gebracht hat, ging die iWork-App Pages durch mehrere Technologie- und Designwandel. Apple wollte vor allem ein Programm schaffen, das auf Mac und iPad (seltener: iPhone) sich einigermaßen gleich verhält. Mit unseren Tipps zur professionellen Arbeit und zu versteckten Funktionen in Pages holen Sie mehr aus dem Programm heraus, das Apple nun völlig kostenlos an seine Kunden ausgibt.

Weit häufiger als Pages dürfte aber ein anderer Konkurrent eines weit verbreiteten Office-Konkurrenten sein: Apple Mail. Der E-Mail-Client hat zwar unter Mac-Anwendern seine Kritiker, doch kommt man kaum an ihm vorbei. Wir haben elf coole Tipps für mehr Freude bei der Erledigung der digitalen Post.

