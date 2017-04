OSX/DOK: Neue Mac-Malware täuscht ein Sicherheitsupdate vor

Die neue Malware OSX/Dok installiert sich im Hintergrund und täuscht ein angeblich fälliges Systemupdate vor.

Vergrößern Die Meldung kann auch in deutscher Sprache erscheinen. © Fotolia/Julia Tim

Malware ist auf dem Mac noch sehr selten, oft geht diese aber sehr trickreich vor, um die Sicherheitsfunktionen des Systems zu umgehen. Das gibt auch für die von Check Point erstmals aufgespürte Malware OSX/Dok bzw. Trojan.OSX.DOK, die sich anscheinend vor allem an deutschsprachige Mac-Anwender richtet. Sie gelangt als Dateianhang einer E-Mail auf den Mac, muss also den Nutzer zur Installation verleiten. Im bekannten Fall handelte es sich übrigens um eine angebliche E-Mail der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Öffnet man den angefügten Dateianhang, eine Datei namens „Dokument.zip“, kopiert sich die Datei in den Ordner /Users/Shared und führt einige Shell-Befehle aus. Um keinen Verdacht zu erregen, wird dabei ein Fenster eingeblendet, die Dokument-Datei könne nicht geöffnet werden. Im Hintergrund trägt sich die Malware aber nun als Anmeldeobjekt ein und wird ab sofort bei jedem Systemstart geladen. In der Systemeinstellung „Benutzer & Gruppen“ erscheint sie als „AppStore“ unter den Anmeldeobjekten, sollte deshalb wohl von den meisten Anwendern für ein harmloses Hintergrundprogramm gehalten werden.

Vergrößern Das Installationsfenster zwingt zu der Passwort-Eingabe.

Das sind aber nur Vorbereitungen: Das Programm öffnet danach ein großes Nachrichtenfenster über allen offenen Fenstern, wahlweise in Deutsch oder Englisch: Es wären OS X Updates verfügbar, die man sofort installieren müsse. Andere Fenster sind nicht mehr verfügbar, bei einem Neustart wird das Fenster erneut angezeigt. Klickt man auf „Update“ muss man sein Kennwort angeben, was die eigentliche Malware-Installation ermöglicht. Ungewöhnlich: Dank Entwicklerzertifikat wird die Installation nicht von Apples Schutzsystem Gatekeeper verhindert – außer man hat nur die Installation von Apps aus dem App Store erlaubt.

Vergrößern Die Malware integriet sich in die Startobjekte.

Das Programm installiert natürlich keine Updates, sondern eine Kommandozeilenversion der Netzprogramme Tor und Socat. Zusätzlich richtet es einen Proxy-Server ein, der alle Internetverbindungen über den Server des Angreifers umleitet. Ein neues Root Zertifikat sorgt außerdem dafür, dass der Angreifer dem Nutzer beliebige Webseiten vortäuschen kann. Alle Datenverbindungen können dann vom Hacker abgefangen und gelesen werden. Identifizieren kann man die Malware anscheinend auch durch zwei LaunchAgents, die das Tool im Ordner LaunchAgents des Benutzers anlegt: com.apple.Safari.proxy.plist und com.apple.Safari.pac.plist. Die Malware löscht nun noch sich, bzw. ihren Installer.



Laut den Entdecker wurde die Malware bei Redaktionsschluss noch von keinem Virenscanner entdeckt, was sich aber schnell ändern wird. Das Tool sollte aber bereits durch die seltsame Update-Meldung den meisten Anwendern auffallen, ebenso durch den Eintrag in den Startobjekten.