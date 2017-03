Pandora: Streaming bald auch on demand

Vergrößern Pandora

Apple Music sieht sich wohl bald einem weiteren Konkurrenten ausgesetzt, Pandora passt seine Services an.

Pandora, Pionier in Sachen Musikstreaming, will mit seinem neuen Service Pandora Premium in den Wettbewerb mit Apple Music , Spotify und Konsorten eintreten. Pandora war bisher darauf spezialisiert, automatisch erstellte Wiedergabelisten zu bestimmten Songs zu streamen, mit Premium wird Pandora nun auch zum Music-on-Demand-Streamer. Die Technologien des Music Genome Projects (MGP) bleiben Herzstück von Pandora. Auch wenn Apple Music, Spotify und die anderen ähnliche Services anbieten, gilt die von Pandora eingesetzte Matchingtechnik als der Konkurrenz überlegen. So werden Kunden von Pandora Premium, das 10 US-Dollar im Monat kosten soll, auch beim Stöbern nach neuer Musik im Katalog des Dienstes an allen Ecken und Enden von MGP unterstützt. Haken an der Sache: Pandora ist nicht in Deutschland zu hören.