Premium für Apple TV: HBO, Showtime in einem Paket

Offenbar will Apple doch noch ein Inhalte-Paket schnüren und weiter an eigene Nutzer per App Store verkaufen.

Die Zukunft des Fernsehens besteht in Apps, aber warum sollte man auch nicht solche zu Paketen zusammenschnüren? Laut eines Berichts von Recode plant Apple nun ein Bundle aus den Angeboten von HBO, Starz und Showtime für iOS und tvOS. Die Angebote der Sender sind bereits einzeln für iOS-Geräte und das Apple TV erhältlich und kosten monatlich 15 US-Dollar (HBO), 11 US-Dollar (Showtime) und 9 US-Dollar (Starz). Über den angestrebten Paketpreis ist bisher aber nichts bekannt. Die drei Sender und Apple haben die Gerüchte nicht kommentiert.

Auch die herkömmlichen Kabelanbieter verkaufen den Kunden Inhalte-Pakete. Im Unterschied zu dem Apple-Modell muss ein Nutzer jedoch zunächst die Basis-Dienste abonnieren, um erst dann an die Premium-Inhalte zu kommen. So passiert es des Öfteren, dass die Nutzer Sender zahlen, die sie gar nicht schauen. Apple will jedoch gleich das Premium-Paket vertreiben, ohne an irgendwelche zusätzliche Bedingungen zu knüpfen. Die Frage bleibt natürlich, welchen Anteil vom Preis die Sender verlangen und ob Apple darauf eingeht.