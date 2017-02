Schnitzeljagd: Gewinnen Sie ein iPhone 7 Plus!

Vergrößern Wir verschenken ein iPhone 7 Plus © Fotoliua.de, Gizele / Apple

Wir verlosen ein iPhone 7 Plus 128 GB in Ihrer Wunschfarbe! Was Sie dafür tun müssen: Verfolgen Sie die nächsten 12 Werktage intensiv unsere Nachrichten.

Noch zwölf Werktage dauert der Karneval oder Fasching. Am Aschermittwoch ist dann aber keineswegs alles vorbei, sondern der Spaß geht dann erst richtig los: Wir verlosen ein iPhone 7 Plus 128 GB in Ihrer Wunschfarbe!

Was Sie dafür tun müssen: Verfolgen Sie die verbleibenden 12 Werktage dieser Saison intensiv unsere Nachrichten auf www.macwelt.de und finden Sie Hinweise auf eine Lösungszahl. Wer am Adventskalender 2016 teilgenommen hat, wird das kennen: Haben Sie alle Zahlen beieinander, müssen Sie diese miteinander multiplizieren und das Ergebnis in ein Gewinnspielformular eintragen. Dieses hat aber nur am Aschermittwoch, den 1. März von 0 bis 24 Uhr geöffnet. Anschließend verlosen wir unter den Teilnehmern mit der richtigen Lösungszahl ein iPhone 7 Plus mit 128 GB Speicher. Jeder Haushalt kann nur einmal teilnehmen, Mitarbeiter der IDG Communications AG und ihre Angehörigen sind von der Verlosung ausgeschlossen.



So geht´s: Anders als im Dezember müssen Sie aber keine Fragen beantworten. Die Lösungszahlen verstecken wir in Bildern, die jeweils in einem der an den Tagen vom 13. Februar bis zum 28. Februar erschienenen Artikel zu finden sind. Jeden Tag gibt es exakt ein Bild. Damit es etwas einfacher wird: Die Bilder zeigen jeweils eines der bisherigen 12 iPhone-Modelle, angefangen vom Ur-iPhone von 2007 bis zum iPhone 7 (Plus) aus dem Herbst 2016. Und eben irgendwo im Bild mit dem iPhone ist die jeweilige Lösungszahl zu sehen. Dabei meinen wir aber jeweils nicht die Ziffer in der Modellbezeichnung, wie etwa iPhone 4S oder iPhone 6 Plus. Das wäre einerseits zu einfach und andererseits nicht im Sinne des Rätsels: Denn wie wollen Sie etwa das iPhone SE multiplizieren?

Und so ungefähr sehen die Lösungsbilder aus:

Vergrößern Das ist kein iPhone. Und daher auch keines der gesuchten Bilder © Apple

Die Lösungszahl wird immer eigenständig sein und nicht mit dem Produkt verbunden, also weder ein auf dem Display angezeigte Telefonnummer oder Uhrzeit sein.



Die Suche beschränken wir auf die Artikel auf unserer Website www.macwelt.de , in unseren Facebook-Beiträgen findenSie keine Lösungszahlen.

Noch ein Tipp zum Einstieg: Das erste Bild posten wir erst heute Nachmittag.Wenn Sie einen Tag verpasst haben, kein Problem. Sie finden alle unsere alten Beiträge ganz einfach über das Macwelt-Archiv



Wir wünschen viel Spaß und viel Glück!