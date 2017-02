Siri bietet geheimen Batman-Modus

Vergrößern Siri bietet einen neuen Batman-Modus

Passend zum US-Start des neuen Lego-Batman bietet Siri einen neuen Batman-Modus, den man mit „Hey Computer“ aktiviert.

Seit wenigen Tagen läuft der neue Lego-Streifen „ The LEGO Batman Movie “ weltweit in den Kinos. In der US-Fassung ist zur offensichtlichen Freude Apples Siri die Stimme von Batmans Computer. In den USA hat Apple deshalb zum Filmstart einen versteckten „Batman-Modus“ in Siri aktiviert. Sagt man hier statt „Hey Siri“ nämlich „Hey Computer“ oder wie der Film-Batman „Hey ´puter“ antwortet Siri wie der Bat-Computer mit Filmzitaten wie „Hello, sir. Alfred ist on the 17th floor, caulking the tiles int the second bathroom oft the fifth master bedroom.“ Um den Modus auch in Deutschland nutzen zu können, muss man nur in den Siri-Einstellungen als Sprache „Englisch“ wählen. Aufwendigere Fragen unterstützt der Modus leider nicht.