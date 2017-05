Siri-Lautsprecher angeblich auf der WWDC 2017

Apple will das Feld der smarten Assistenten im Wohnzimmer nicht Amazon und Google überlassen. Angeblich ist ein Siri-Sprecher geplant.

Vergrößern Siri Lautsprecher soll wie ein Mac Pro aussehen

Also doch: Nach Ansicht des Analysten Ming-Chi Kuo und des bekannten Leakers Sonny Dickson wird Apple auf der WWDC Anfang Juni einen Siri-Lautsprecher vorstellen, der mit Amazons Echo in Konkurrenz tritt. Den Klang erzeugen sieben Tweeter und ein Subwoofer, Apples AI-Lösung wird aber kaum vor Ende des Jahres in den Handel kommen und deutlich teurer sein als der Echo - Cupertino kann nun mal stets höhere Preise verlangen.

Der Speaker wird auf dem ersten Blick dem aktuellen Mac Pro ähneln und Sound über 360 Grad abstrahlen - man sollte ihn also in der Mitte des Raumes platzieren. Eine weitere Variante von iOS soll den Lautsprecher treiben. Mig-Chi Kuo hält die Wahrscheinlichkeit für den Siri Speaker aber nur für knapp über 50 Prozent, demnach ist es sehr gut möglich, dass Apple ein derartiges Gerät gar nicht bringen wird.