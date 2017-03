Jailbreaker Comex sucht nach Investoren für iOS-11-Jailbreak

Während die Betriebssysteme iPhone-OS 1 bis ungefähr 3 förmlich nach einem Jailbreak schrien, weil sich kaum etwas auf dem nicht aufgesperrten iPhone erledigen lies, hat Apple bei den nachfolgenden Systemen kräftig nachgebessert. Mal die besten Ideen aus dem Cydia-Store, mal eigene Entwicklungen, mal Funktionalitäten der bestlaufenden Apps aus dem App Store – iOS 10 kann man ein ausgereiftes Betriebssystem nennen.

Entsprechend der Entwicklung ist auch Jailbreaking etwas aus dem Fokus der Nutzer und Medien geraten. Doch die Szene und die Menschen in dieser Szene sind nach wie vor da. Gestern Abend wurde beispielsweise ein äußerst skurilles Job-Gesuch veröffentlicht: Der Hacker Comex sucht jemanden, der ihn ab September für ungefähr vier Monate finanziert, in diesen vier Monaten will Comex ein frei verfügbares Jailbreak-Tool fertig stellen, wohl für iOS 11, wenn man den Zeitpunkt bedenkt. Comex, aka Nicholas Allegra, hat sich den Namen mit den Tools JailbreakMe 2.0 und 3.0 gemacht – die iOS-Geräte konnten mit dem Aufruf der gleichnamigen Webseite aufgesperrt werden. Kurz darauf hat er ein Praktikumsangebot von Apple erhalten und beim Unternehmen fast ein Jahr verbracht . Nun sucht der mittlerweile 25-Jährige wieder eine Beschäftigung für ein Praktikumssemester ab Herbst: Auf Twitter hat er vermeldet, er suche Investoren, die für einen Jailbreak bzw. seine Zeit dafür zahlen wollen.

Repeating for visibility: I'm wondering if anyone in NYC area might have interest in hiring me for ~4mo in Sep. to work on jailbreak.