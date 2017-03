Telltale: Erster Trailer zu "Guardians of the Galaxy"

Vergrößern Guardians of the Galaxy

Spieleentwickler Telltale nimmt sich wieder einmal einer bekannten Serie an und veröffentlicht auf diversen Plattformen die eigene Version von Marvel's Guardians of the Galaxy.

Von Telltale haben wir zuletzt die auf dem iPad nur halbwegs gelungene Umsetzung des "DC Batman-Universums" vorgestellt – vor allem die Performance der Superhelden-Adaption war teilweise sehr schwach. Nun probiert sich Telltale Games an einer Umsetzung aus der Welt der DC-Konkurrenz, nämlich von Marvel. Ohne Zweifel war so humorig-abenteuervolle wie ”abgedrehte” Kinoversion der "Guardians of the Galaxy" im Jahr 2014 ein echter Überraschungserfolg, Teil 2 soll schon Ende April dieses Jahres in den Lichtspieltheatern aufschlagen. Kurz vorher, am 18. April 2017, geht Episode 1 von Telltales "Guardians of the Galaxy" online. Unterstützt werden sollen die Plattformen Windows, Mac, iOS und Android, außerdem PS4 und Xbox One.

Auf der Website des Anbieters lässt sich das Spiel bereits für alle fünf geplanten Episoden zum Preis von gut 20 US-Dollar vorbestellen. Auch ein erster Trailer wurde veröffentlicht. Allzu viele Details über das Spielgeschehen und die Systemanforderungen sind noch nicht zu erfahren. Dabei sein wird jedenfalls das bekannte Quintett aus Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot.