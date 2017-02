"The Developer Manifesto“: Tribut für Softwareentwicklung

Vom Startup-Software-Unternehmen Fournova kommt ein Manifest mit schönen Sätzen und praktischen Ratschlägen für Softwareentwickler.

Das mit dem Software Tower, einem Desktop-Git-Client, erstellte "The Developer Manifesto“ gibt es hier online . auf der Website baut es sich stufenweise mit verschiedenen Sätzen in unterschiedlicher Gestaltung auf. Es ist laut dem Software-Unternehmen Fournova, das seit 2010 Programme für Mac und Windows entwickelt, als Tribut an die Kunst und Profession der Softwareentwicklung gedacht.

Dort finden sich auf Englisch Sätze wie ”Coding is an art” (Programmieren ist eine Kunst), oder man solle für Menschen, nicht Maschinen programmieren. Auch praktische Ratschläge wie ”Trinke guten Kaffee” sind dabei. Am Ende erscheinen Objekte wie ein Bücherregal, eine Lampe (die ganz vage an das Symbol von Pixar erinnert) sowie ein iMac mit Maus.

Wer möchte, kann sich das fertige Manifest als Poster in unterschiedlichen Größen und Ausgaben ab 21 US-Dollar bestellen oder nach Angabe seiner E-Mail-Adresse kostenlos als Wallpaper herunterladen.