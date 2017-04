"Total War: Warhammer" für Mac kommt am 18. April

Als Fantasy-Strategiespiel ”legendären Ausmaßes” kündigt Feral Interactive das rundenbasierte Schlachtenspiel an.

Vergrößern Total Warhammer © Feral Interactive

Für Linux schon verfügbar, für den Mac erst ab dem 18. April, ist auf der Seite des Spieleranbieters Feral zu lesen. Was nach einer bitteren Pille für Mac-Spieler klingt, dass sie sich jetzt sogar hinter Linux anstellen müssen, hat vermutlich einen durchaus positiven Grund: das Game ist nämlich an Apples neue Grafik-API Metal angepasst und soll so für deutlich bessere Performance sorgen. Vermutlich dauert aber diese Adaption ein wenig länger, da diese 3-D-Grafikschnittstelle auf dem Mac noch recht neu ist. Auch wenn man zu den macOS-Systemanforderungen noch nichts findet, werden mit Metal prinzipiell nur Macs ab Herstellungsjahr 2012 unterstützt.

Inhaltlich geht es diesmal nicht um historische Epochen, sondern "Total War: Warhammer" spielt komplett in einer Fantasy-Welt mit rundenbasierter Strategie und Echtzeitschlachten. Man soll darin zum Anführer eines von vier Völkern werden, jedes davon laut Anbieter mit völlig unterschiedlicher Spielart, anderen Einheiten, Eigenschaften und Fähigkeiten. ”Übernimm die Rolle der zähen und rachsüchtigen Zwerge, der untoten Vampirfürsten, der tapferen Männer des Imperiums oder der barbarischen Orks und Goblins der Grünhaut-Stämme”, heißt es in der Spielbeschreibung weiter. Man nutzt magische Kräfte und Geisterbeschwörung und kämpft ”in einer spektakulären Einzelspieler-Kampagne für die Alte Welt, die sich je nach Fraktion und deren legendären Kommandanten immer anders entfaltet.” Dazu kommt ein Mehrspieler-Modus Mac gegen Mac und Linux gegen Linux, oder man spielt die Kampagne im Kooperationsmodus mit einem oder gegen einen Freund.

Die Website von Feral Interactive bietet dazu jede Menge Informationen und Bilder respektive Videos. Die Linux-Version benötigt 20 GB Download-Speicherplatz auf der Festplatte und kostet 60 Euro, dies dürfte sich beim Mac kaum unterscheiden. Auch diverse zumeist kostenpflichtige DLCs finden sich bereits im Angebot, welche ihren Weg auf den Mac sicher ebenfalls finden.