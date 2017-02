"Tschick" exklusiv im iTunes Store, Neues bei Apple Music

Vergrößern Neue Filme und Musik bei Apple.

In Apples iTunes Store gibt es wieder einige Film-Neuheiten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und auch bei Apple Music kann man den einen oder anderen neuen Song mit Hit-Potential anhören.

Drama, Komödie, Liebesfilm oder Action - im iTunes Store gibt es für jeden Geschmack wieder jede Menge neue Filme zum Kaufen oder Leihen. Ein Blick in den Store lohnt sich allemal, da auch wieder so mancher Film bereits vorab zum Release zum Download bereit steht.

So zum Beispiel die Romanverfilmung „ Tschick “ von Fatih Akin. Der Roman von Wolfgang Herrndorf feierte bereits große Erfolge und begeisterte auch auf der Kinoleinwand die Fans. Für 13,99 Euro erhält man den Film in HD, wer sich mit der SD-Version zufrieden gibt, muss „nur“ 11,99 Euro zahlen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man den Film jedoch noch nicht ausleihen.

Darüber hinaus hat iTunes viele weitere Neuheiten im Angebot, wie zum Beispiel:

Wer sich neben dem neuen Film „Inferno“ auch noch die anderen zwei Filme der Trilogie mit dem Protagonisten Robert Langdon (Tom Hanks) ansehen möchte, hat bei iTunes die Gelegenheit, alle drei Filme in HD für 16,99 Euro zu kaufen. Im Vergleich: „ Inferno “ allein kostet ebenfalls 16,99 Euro.

Und wer sich aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Amerika unter Donald Trump für die Geschichte seines Vorgängers interessiert, kann vielleicht etwas mit dem Liebesfilm „ My First Lady “ etwas anfangen. Der Film erzählt die Geschichte, wie sich Barack und Michelle Obama kennen lernten und kostet sowohl in HD als auch in SD 9,99 Euro, kann aber auch für 4,99 Euro (HD) ausgeliehen werden.

Fans der Harry-Potter-Reihe dürfen sich schon bald auf den Ableger „ Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind “ freuen. Obwohl der Film planmäßig erst im Winter auf den Markt kommen sollte, wurde das Release-Datum nochmals geändert. Am 23. März diesen Jahres wird der Film daher bereits in digitaler Form zu erhalten sein. Für 14,99 Euro kann der Film auch schon vorbestellt werden.

Neue Musik bei Apple Music

Auch bei Apple Music kann man - wenn nicht gerade über den hauseigenen Radiosender Beats1 - zur neuesten Musik in der Kategorie „Entdecken“ lauschen.

Darunter ganz weit vorne mit dabei: Ed Sheeran. Vor sechs Wochen kündigte der Sänger sein neues Album namens „Divide“ an. Seitdem sind bereits drei Songs veröffentlicht wurden: „Castle in the Hill“, „Shape of You“ und ganz neu nun auch „ How Would You Feel “.

Darüber hinaus sind erstaunlich viele Kooperationen diverser Weltstars festzustellen. The Chainsmokers trafen sich im Studio mit Coldplay-Sänger Chris Martin und nahmen zusammen „ Something Just Like This “ auf. Selena Gomez singt in „ It Ain’t Me “ zu einem Beat von Kygo und bei dem Song „ Heavy “ musizieren Linkin Park zusammen mit Kiiara. Doch auch Katy Perry meldet sich mit „ Chained To the Rhythm “ zurück, genauso wie Lana Del Rey mit ihrer Single „ Love “.