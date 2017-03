UpTime für iOS: YouTube-Videos mit Freunden schauen

Vergrößern UpTime lässt Nutzer YouTube-Videos gemeinsam erleben. © iTunes

Die kostenlose App UpTime ermöglicht den gemeinsamen Austausch über YouTube-Videos mit Freunden.

Mit Area 120 bietet Google seinen Mitarbeitern eine Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Eines der ersten Projekte ist die iOS-exklusive App UpTime , mit der sich YouTube-Videos gemeinsam mit Freunden über das Internet anschauen lassen.

Die kostenlose App zeigt die Zuschauer per Avatar an und ermöglicht den Austausch über Text, Emojis, Sticker und Likes. Innerhalb der App lassen sich leider keine eigenen Videos erstellen. Dennoch bietet die gemeinsame Unterhaltung über ein YouTube-Video in Echtzeit einen Mehrwert für lokal voneinander entfernte Nutzer.

Der Download von UpTime ist ab sofort möglich. Zur Nutzung ist jedoch ein Einladungscode nötig. Diese verteilt Area 120 von Zeit zu Zeit über Twitter . Der aktuellste Code lautet PIZZA. Ob UpTime auch für Android-Geräte entwickelt wird, ist leider nicht bekannt.

Anmerkung der Redaktion: Es ist schon erstaunlich, dass selbst Google-Ingenieure eine App exklusiv fürs iPhone entwickeln und nicht mal bekannt geben, ob eine Android-Version folgt.