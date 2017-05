Waltr 2: Besseres Airdrop für iPhone und Windows

Waltr 2 bringt Musik, Filme und Dateien drahtlos oder über Kabel auf iPhone & Co. Das soll auch mit iPods von 2001 gelingen.

Vergrößern Waltr 2 synchronisiert Daten zwischen iPhone, Mac und Windows ohne Kabel. © Softorino

In einer Zeit, in der fast alles mit allem vernetzt ist, auch Geräte untereinander, scheint es kein großes Problem zu sein, Dokumente oder Multimediadateien hin und her zu verschieben. Zumal Apple auf aktuelleren Geräten auch Airdrop bietet. Dennoch hat Waltr 2 von Softorino nach eigener Auskunft einiges im Leistungsumfang, was es für Nutzer mit häufigen und komplexen Transferwünschen interessant macht. So werden in einem Netzwerk drahtlos alle möglichen Arten von Dateien, inklusive eBooks und Epubs, Klingeltöne und viele andere flott und ohne Umstände einfach per Drag-and-Drop auf iPhone, iPad oder iPod verschoben, wie der Entwickler verspricht. Musikdateien werden sogar direkt, ”on the fly“, ins passende Format konvertiert. Waltr 2 unterstützt zudem ohne Umweg über iTunes einen direkten Transfer auf ältere iPods, diese müssen gegebenenfalls mit USB-Kabel angeschlossen sein, wenn sie kein WLAN eingebaut haben. Dazu kommt nun auch die Unterstützung für Windows.

Technisch setzen die Entwickler dabei auf das eigene Automatic Content Recognition (ACR) für Musik, Filme und TV-Shows, womit auch Titel, Genre und andere spezifische Informationen wie Cover erkannt und gegebenenfalls hinzugefügt werden. Smart Adaptive Conversion (SAC ist für den schnellen Transfer inklusive der passenden Konvertierung zuständig. Und mit der Universal Connection Bridge (UCB) gibt es die Unterstützung für Geräte bis zurück nach 2001.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Anbieters . Die Kosten für eine Einzelplatzlizenz liegen bei knapp 37 Euro, entweder für Mac oder Windows. Upgrades von der früheren Version kosten 30 Prozent weniger, es gibt außerdem Paketangebote etwa für die Familie. Auf dem Mac wird mindestens OS X10.9 vorausgesetzt. Auf einem PC läuft das Programm ab Windows 7.